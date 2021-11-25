У столиці Сомалі пролунав вибух: постраждали школа та лікарня, є загиблі (фото, відео)

Ісламістське угруповання "Аль-Шабааб" напало на колону ООН.

У столиці Сомалі Могадішо стався вибух та стрілянина. Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих та 23 поранених. Внаслідок нападу на колону та вибуху обрушилася частина школи та лікарні, які знаходились поблизу.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався до центру Могадішо о 7:30 за місцевим часом (6:30 за Києвом) — стовп диму було видно здалеку. Після вибуху було чути звуки стрілянини.

У школі Банадір, яка постраждала від вибухової хвилі, перебували школярі. Це учні початкових та середніх класів. Серед них є постраждалі, попередньо 11 дітей.

"Аль-Шабааб" вже взяли на себе відповідальність за напад.

Угруповання атакувало "західних чиновників", як сказано в їхній заяві. Ісламісти контролюють частину країни та незадоволені чинним урядом. У країні діє миротворча місія Африканського союзу, яку після нападу на конвой ООН можуть продовжити.

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