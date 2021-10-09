У Саудівській Аравії напали на аеропорт з дрона — є поранені (фото)

Постраждали туристи і співробітники аеропорту.

На аеропорт короля Абдалли в Джизані, на півдні Саудівської Аравії напали. Для атаки використовували безпілотник, начинений вибухівкою. Постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє заяву опубліковане Саудівським пресагентством.

У Арабській коаліції повідомляють, що серед постраждалих є мандрівники і працівники з Саудівської Аравії, а також бенгальські і суданські співробітники аеропорту. У нападі незначно постраждала і сама будівля аеропорту.

У нападі звинувачують хуситів. Вони за атаку відповідальність не взяли.

Джизан (або Джазан в іншій вимові) знаходиться поблизу кордону з Єменом, де хусити намагаються прийти до влади.

Конфлікти і сутички хуситів і військ Арабської коаліції відбуваються з 2015 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані в мечеті стався вибух під час молитви. Раніше з країни повідомляли про ряд вибухів в аеропорту Кабула — їх кваліфікували як теракти. Коли США після терактів завдали удару по ймовірним підозрюваним у причетності — вони випадково вбили невинних громадян.