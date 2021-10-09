Рус

У Саудівській Аравії напали на аеропорт з дрона — є поранені (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Таксисти очікують клієнтів в аеропорту Джизан
Таксисти очікують клієнтів в аеропорту Джизан

Постраждали туристи і співробітники аеропорту.

На аеропорт короля Абдалли в Джизані, на півдні Саудівської Аравії напали. Для атаки використовували безпілотник, начинений вибухівкою. Постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє заяву опубліковане Саудівським пресагентством.

У Арабській коаліції повідомляють, що серед постраждалих є мандрівники і працівники з Саудівської Аравії, а також бенгальські і суданські співробітники аеропорту. У нападі незначно постраждала і сама будівля аеропорту.

У нападі звинувачують хуситів. Вони за атаку відповідальність не взяли.

Джизан (або Джазан в іншій вимові) знаходиться поблизу кордону з Єменом, де хусити намагаються прийти до влади.

Конфлікти і сутички хуситів і військ Арабської коаліції відбуваються з 2015 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані в мечеті стався вибух під час молитви. Раніше з країни повідомляли про ряд вибухів в аеропорту Кабула — їх кваліфікували як теракти. Коли США після терактів завдали удару по ймовірним підозрюваним у причетності — вони випадково вбили невинних громадян.

Теги:
#Аеропорт #Саудівська Аравія #Напад
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Україна
Позитивної динаміки немає — в Україні триває осіння "хвиля" COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Позитивної динаміки немає — в Україні триває осіння "хвиля" COVID-19
Дата публікації
Категорія
Олексій Мась
Помер один з "батьків" українського інтернету Олексій Мась
Дата публікації
Категорія
Українцям обіцяють зростання тарифів на тепло і газ
Готуємо гаманці: наскільки до кінця року зростуть тарифи на тепло і хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, підозра Медведчуку, Стефанчук — новий спікер Ради
Дата публікації
Категорія
Батареї потеплішають найближчим часом.
Коли включать опалення в Україні