Укр

В Саудовской Аравии напали на аэропорт с дрона - есть раненые (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Таксисты ожидают клиентов в аэропорту Джизана Новость обновлена 09 октября 2021, 08:14
Таксисты ожидают клиентов в аэропорту Джизана

Пострадали туристы и сотрудники аэропорта.

На аэропорт короля Абдаллы в Джизане, на юге Саудовской Аравии напали. Для атаки использовали беспилотник, начиненный взрывчаткой. Пострадали 10 человек.

Об этом сообщает заявление опубликованное Саудовским пресс-агентством.

В Арабской коалиции сообщают, что среди пострадавших есть путешественники и работники из Саудовской Аравии, а также бенгальские и суданские сотрудники аэропорта. В нападении незначительно пострадало и само здание аэропорта.

В нападении обвиняют хуситов. Они за атаку ответственность не взяли.

Джизан (или Джазан в другом произношении) находится близ границы с Йеменом, где хуситы пытаются прийти к власти.

Конфликты и стычки хуситов и войск Арабской коалиции происходят с 2015 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Афганистане в мечети произошел взрыв во время молитвы. Ранее из страны сообщали о ряде взрывов в аэропорту Кабула — их квалифицировали как теракты. Когда США после терактов нанесли удар по вероятным подозреваемым в причастности — они случайно убили невинных граждан.

Теги:
#Аэропорт #Саудовская Аравия #Нападение
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В Саудовской Аравии напали на аэропорт с дрона - есть раненые (фото)