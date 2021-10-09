В Саудовской Аравии напали на аэропорт с дрона - есть раненые (фото)

Пострадали туристы и сотрудники аэропорта.

На аэропорт короля Абдаллы в Джизане, на юге Саудовской Аравии напали. Для атаки использовали беспилотник, начиненный взрывчаткой. Пострадали 10 человек.

Об этом сообщает заявление опубликованное Саудовским пресс-агентством.

В Арабской коалиции сообщают, что среди пострадавших есть путешественники и работники из Саудовской Аравии, а также бенгальские и суданские сотрудники аэропорта. В нападении незначительно пострадало и само здание аэропорта.

В нападении обвиняют хуситов. Они за атаку ответственность не взяли.

Джизан (или Джазан в другом произношении) находится близ границы с Йеменом, где хуситы пытаются прийти к власти.

Конфликты и стычки хуситов и войск Арабской коалиции происходят с 2015 года.

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