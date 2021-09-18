Укр

США случайно убили семью гражданских в Афганистане: результаты расследования

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия взрыва Новость обновлена 18 сентября 2021, 09:15
Последствия взрыва

США признали свою ошибку в выборе цели удара.

Власти США завершили расследование военного удара в Кабуле, в результате которого погибли гражданские. Среди погибших — семеро детей. Это была семья и родные местного гуманитарного работника.

Об этом сообщает ВВС.

За его машиной следили восемь часов — рассказали в Центральном командовании США, ее заметили на территории кабульского представительства "Исламского государства". Во время наблюдения зафиксировали подозрительные канистры, впоследствии оказалось, что в них была вода.

Погибший Замари Ахмади, который был за рулем, только подъехал к своему дому, когда в машину попала ракета. Взрыв был мощный, ранее США утверждали, что из-за взрывчатки, но расследование показало, что сдетонировал пропановый баллон. Дом находиться в трех километрах от аэропорта Кабула.

Трое из жертв сотрудничали с международными организациями или правительством США и ждали очереди на эвакуацию. Самой младшей из погибших детей было два года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Афганистане с 26 по 29 августа произошли ряд взрывов и терактов.

Теги:
#США #Афганистан #Мирное население #Ракетный удар
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