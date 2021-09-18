США випадково вбили сім’ю цивільних в Афганістані: результати розслідування

США визнали свою помилку у виборі мети удару.

Влада США завершила розслідування військового удару в Кабулі, в результаті якого загинули цивільні. Серед загиблих — семеро дітей. Це була сім’я і рідні місцевого гуманітарного працівника.

Про це повідомляє ВВС.

За його машиною стежили вісім годин — розповіли в Центральному командуванні США, її помітили на території кабульського представництва "Ісламської держави". Під час спостереження зафіксували підозрілі каністри, згодом виявилося, що в них була вода.

Загиблий Замарі Ахмаді, який був за кермом, тільки під’їхав до свого будинку, коли в машину потрапила ракета. Вибух був потужний, раніше США стверджували, що через вибухівку, але розслідування показало, що здетонував пропановий балон. Будинок знаходитися за три кілометри від аеропорту Кабула.

Троє з жертв співпрацювали з міжнародними організаціями або урядом США і чекали черги на евакуацію. Наймолодшій із загиблих дітей було два роки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані з 26 по 29 серпня відбулися ряд вибухів і терактів.