Ракетний удар американців в Кабулі міг вбити 9 мирних, в тому числі 6 дітей — в США зробили заяву

Загинули дев’ять членів однієї сім’ї

Ракетний удар безпілотника США по автомобілю зі смертником-терористом поблизу аеропорту Кабула (Афганістан) вбив дев’ять чоловік, в числі яких шестеро дітей. Всі загиблі були членами однієї сім’ї.

Про це у понеділок, 30 серпня, повідомляє CNN.

Як повідомив родич загиблих журналісту, це була звичайна сім’я, яка не належала ні до числа представників "Талібану", ні до інших організацій. А наймолодшій з загиблих (дівчинці) — було всього два роки. Очевидці зазначили, що людей просто розірвало на частини після вибуху.

Пізніше американські військові заявили, що отримали інформацію про жертви серед цивільного населення.

Як заявив прес-секретар Центрального командування США Білл Урбан, вони були засмучені загибеллю цивільних людей, однак це сталося через велику кількість вибухівки в замінованому автомобілі, який знищили ракетою.

"В результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування", — заявив Урбан.

Нагадаємо, що після ракетного удару в Кабулі військові США заявили, що таким чином вони ліквідували терориста-смертника. А судячи по вторинному сильному вибуху, автомобіль терориста був завантажений великою кількістю вибухівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні ракетного удару по автомобілю поблизу аеропорту Кабула посольство США оголосило про "конкретну загрозу" знаходження там і закликало людей йти.