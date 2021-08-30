Ракетный удар американцев в Кабуле мог убить 9 мирных, в том числе 6 детей - в США сделали заявление

Погибли девять членов одной семьи

Ракетный удар беспилотника США по автомобилю со смертником-террористом вблизи аэропорта Кабула (Афганистан) убил девять человек, в числе которых шестеро детей. Все погибшие были членами одной семьи.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает CNN.

Как сообщил родственник погибших журналисту, это была обычная семья, которая не принадлежала к числу представителей "Талибана", ни к другим организациям. А самой младшей из погибшей (девочке) — было всего два года. Очевидцы происходящего отметили, что людей просто разорвало на части после взрыва.

Позже американские военные заявили, что получили информацию о жертвах среди гражданского населения.

Как заявил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан, они были опечалены гибелью гражданских людей, однако это случилось из-за большого количества взрывчатки в заминированном автомобиле, который уничтожили ракетой.

"В результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование", — заявил Урбан.

Напомним, что после ракетного удара в Кабуле военные США заявили, что таким образом они ликвидировали террориста-смертника. А судя по вторичному сильному взрыву, автомобиль террориста был загружен большим количеством взрывчатки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне ракетного удара по автомобилю вблизи аэропорта Кабула посольство США объявило о "конкретной угрозе" нахождения там и призвало людей уходить.