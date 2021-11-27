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Під час маршу феміністок у Мексиці сталася стрілянина: є загиблі

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Наталія Чебан
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Марш феміністок у Мексиці
Марш феміністок у Мексиці

Під час заходу вбили двох чоловіків-охоронців та жінку-учасницю протесту

В одному з міст у Мексиці під час маршу феміністок було вбито двох чоловіків та жінку. 

За інформацією видання Reuters, яка була оприлюднена у п`ятницю, 26 листопада, подія трапилася під будівлею муніипального палацу в мексиканському Гуймасі.

У прес-службі генеральної прокуратури інформацію щодо трагічної загибелі людей підтвердили та зазначили, що в результаті стрілянини, яка відбулась під час протесту, смертельні травми отримали троє людей: серед них жінка — учасниця акції та двоє чоловіків, які охороняли очільника міста Карли Кордови.

Також зазначається, що штат Сонора, де сталася трагічна подія, упродовж тривалого часу вважався місцем постійного кровопролиття на протистояннях між декількома картелями. При цьому поки що достеменно невідомо, чи є звʼязок між ними та стріляниною, яка виникла на мітингу проти насильства над жінками.

Нагадаємо, як у Мексиці на одному з головних шосе країни, що повʼязують столицю Мехіко та місто Пуебла, сталася велика аварія. В результаті автопригоди майже два десятки загиблих.

Теги:
#Мексика #Феміністки #Марш #Вбивство
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