Погибли минимум 19 человек: в Мексике грузовик въехал в колонну машин (фото, видео)
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На месте аварии сразу вспыхнул крупный пожар
В Мексике одно из главных шоссе страны, связывающих столицу Мехико и город Пуэбла, случилась крупная авария. Пока известно о почти двух десятках погибших.
Подробности передает Agence France-Presse.
Виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Водитель, потеряв управление над транспортным средством, не смог увести его в сторону. В результате его автомобиль снес сразу шесть легковушек.
Сразу после столкновения на месте аварии вспыхнул пожар. Пока сообщается о минимум 19 погибших. Также обнаружено трое выживших с травмами различной тяжести.
Как отмечают в федеральном управлении автомобильных дорог Мексики CAPUFE, среди погибших есть минимум один водитель. Относится ли это к мужчине за рулем грузовика, неизвестно.
Следует отметить, что сейчас спасатели пытаются разобрать обломки машин, что попали в аварию. Участок трассы, где случилось ДТП, закрыт для движения других автомобилей.
Добавим, что в целом протяженность шоссе между мексиканской столицей и Пуэбла достигает 110 км.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему из-за мигрантов из других стран в Мексике приходится ставить дополнительные полицейские кордоны на дорогах.
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