Погибли минимум 19 человек: в Мексике грузовик въехал в колонну машин (фото, видео)

На месте аварии сразу вспыхнул крупный пожар

В Мексике одно из главных шоссе страны, связывающих столицу Мехико и город Пуэбла, случилась крупная авария. Пока известно о почти двух десятках погибших.

Подробности передает Agence France-Presse.

Виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Водитель, потеряв управление над транспортным средством, не смог увести его в сторону. В результате его автомобиль снес сразу шесть легковушек.

Шоссе, на котором произошла авария

Сразу после столкновения на месте аварии вспыхнул пожар. Пока сообщается о минимум 19 погибших. Также обнаружено трое выживших с травмами различной тяжести.

Большинство автомобилей выгорели дотла

Как отмечают в федеральном управлении автомобильных дорог Мексики CAPUFE, среди погибших есть минимум один водитель. Относится ли это к мужчине за рулем грузовика, неизвестно.

Следует отметить, что сейчас спасатели пытаются разобрать обломки машин, что попали в аварию. Участок трассы, где случилось ДТП, закрыт для движения других автомобилей.

Добавим, что в целом протяженность шоссе между мексиканской столицей и Пуэбла достигает 110 км.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему из-за мигрантов из других стран в Мексике приходится ставить дополнительные полицейские кордоны на дорогах.