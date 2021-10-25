В Мексику через охраняемую границу прорвались тысячи человек: в чем дело (видео)

В столицу направляется минимум 4000 мигрантов

Мексиканским правоохранителям не позавидуешь — последние несколько дней им приходится охранять общественный порядок при продвижении колонны мигрантов из стран Центральной Америки, что направляется в Мехико. При этом часть активистов надеется попасть на территорию США.

Видео с места прорыва мигрантами полицейского кордона поделился Telegram-канал "First".

Известно, что активизация участников своеобразного мирного митинга произошла в субботу, 23 октября. Часть мигрантов двинулась по направлению к Мехико, чтобы суметь добиться диалога с властями.

Как объясняют сами участники пешего похода, сейчас в Мексике ужесточили правила пребывания мигрантов из других стран. Их чаще депортируют, возвращают на границу со странами, откуда они ушли, или же попросту мешают держаться более организованными группами.

Большинство мигрантов убеждают: они хотят мира как для мексиканцев, так и для себя. При этом очень многие перебежчики из других стран не скрывают — они надеются позже попасть на территорию Соединенных Штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как происходящий в Беларуси миграционный кризис с успехом использует для себя местный самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.