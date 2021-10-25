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У Мексику через кордон із охорони прорвалися тисячі чоловік: в чому справа (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Мігрантів з Центральної Америки хочуть пом’якшення вимог до них
Мігрантів з Центральної Америки хочуть пом’якшення вимог до них

У столицю направляється щонайменше 4000 мігрантів

Мексиканським правоохоронцям не позаздриш — останні кілька днів їм доводиться охороняти громадський порядок під час просування колони мігрантів із країн Центральної Америки, яка направляється до Мехіко. При цьому частина активістів сподівається потрапити на територію США.

Відео з місця прориву мігрантами поліцейського кордону поділився Telegram-канал "First".

Відомо, що активізація учасників своєрідного мирного мітингу сталася в суботу, 23 жовтня. Частина мігрантів рушила у напрямку до Мехіко, щоб зуміти домогтися діалогу з владою.

Як пояснюють самі учасники пішого походу, зараз у Мексиці посилили правила перебування мігрантів з інших країн. Їх частіше депортують, повертають на кордон із країнами, звідки вони прийшли, або ж просто заважають триматися більш організованими групами.

Більшість мігрантів переконують: вони хочуть миру як для мексиканців, так і для себе. При цьому значна частина перебіжчиків з інших країн не приховують — вони сподіваються пізніше потрапити на територію Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як міграційну кризу в Білорусі з успіхом використовує для себе місцевий самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Теги:
#Мігранти #Мексика
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