Загинули щонайменше 19 людей: у Мексиці вантажівка в’їхала в колону машин (фото, відео)

На місці аварії одразу спалахнула велика пожежа

У Мексиці одне з головних шосе країни, що пов’язують столицю Мехіко та місто Пуебла, трапилася велика аварія. Поки що відомо про майже два десятки загиблих.

Подробиці повідомляє Agence France-Presse.

Винуватцем ДТП стала вантажівка, у якої відмовили гальма. Водій, втративши керування над транспортним засобом, не зміг відвести його убік. В результаті його автомобіль зніс одразу шість легковиків.

Одразу після зіткнення на місці аварії спалахнула пожежа. Поки що повідомляється про мінімум 19 загиблих. Також знайдено троє людей, які вижили з травмами різної тяжкості.

Більшість автомобілів вигоріли вщент

Як зазначають у федеральному управлінні автомобільних доріг Мексики CAPUFE, серед загиблих є щонайменше один водій. Чи це стосується чоловіка за кермом вантажівки, невідомо.

Слід зазначити, що наразі рятувальники намагаються розібрати уламки машин, котрі потрапили в аварію. Ділянка траси, де сталася ДТП, закрита для руху інших автомобілів.

Додамо, що загалом протяжність шосе між мексиканською столицею та Пуебла сягає 110 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому через мігрантів з інших країн у Мексиці доводиться ставити додаткові поліцейські кордони на дорогах.