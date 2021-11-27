Во время марша феминисток в Мексике произошла стрельба: есть погибшие

Во время мероприятия убили двоих мужчин-охранников и женщину-участницу протеста

В одном из городов Мексики во время марша феминисток были убиты двое мужчин и женщина.

По информации издания Reuters, обнародованной в пятницу, 26 ноября, событие произошло под зданием муниципального дворца в мексиканском Гуймасе.

В пресс-службе генеральной прокуратуры информацию о трагической гибели людей подтвердили и отметили, что в результате произошедшей во время протеста стрельбы смертельные травмы получили три человека: среди них женщина — участница акции и двое мужчин, которые охраняли главу города Карлы Кордовы.

Также отмечается, что штат Сонора, где произошло трагическое событие, долгое время считался местом постоянного кровопролития на противостояниях между несколькими картелями. При этом пока неизвестно, есть ли связь между ними и стрельбой, которая возникла на митинге против насилия над женщинами.

Напомним, как в Мексике на одном из главных шоссе страны, связывающих столицу Мехико и город Пуэбла, произошла крупная авария. В результате аварии почти два десятка погибших.