Російські медики самі відремонтували дорогу біля лікарні та поплатилися за це (відео)

Керівництво називає вчинок лікарів зухвалим і погрожує звільненням

Інцидент трапився напередодні у російському містечку Глазов, де фельдшери "швидкої" не дочекавшись допомоги від чиновників, самостійно "залатали" ями на дорозі. Тепер лікарям загрожує суворе покарання.

Як повідомляє Baza у своєму Telegram-каналі, виїзд зі станції "швидкої" у місті вже давно "розбився". Там утворилися глибокі ями, які наражали на небезпеку як спецавтомобілі медичного закладу, так і обладнання, яке вони перевозять.

Неодноразові звернення щодо ремонту вказаної ділянки до місцевих чиновників результатів не дали, тож будь-які надії працівники та керівництво медичної установи вже не плекали.

11 листопада лікарі чергової бригади, повертаючись з виклику, помітили неподалік працівників, які ремонтували асфальтове покриття. Залишки старого все одно повинні були утилізувати, тож фельдшери вирішили скористатися цією можливістю, повідомили диспетчера про знахідку і самостійно залатали ями.

Дізнавшись про свавілля з боку працівників, керівництво медичного закладу попросило підлеглих надати письмові пояснення щодо використання муніципального асфальту та автомобіля дорожників для його перевезення.

Наразі медикам загрожує дисциплінарна відповідальність у вигляді звільнення.

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