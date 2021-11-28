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Російські медики самі відремонтували дорогу біля лікарні та поплатилися за це (відео)

Автор
Наталія Чебан
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Медики латають ями на дорозі
Медики латають ями на дорозі

Керівництво називає вчинок лікарів зухвалим і погрожує звільненням

Інцидент трапився напередодні у російському містечку Глазов, де фельдшери "швидкої" не дочекавшись допомоги від чиновників, самостійно "залатали" ями на дорозі. Тепер лікарям загрожує суворе покарання.

Як повідомляє Baza у своєму Telegram-каналі, виїзд зі станції "швидкої" у місті вже давно "розбився". Там утворилися глибокі ями, які наражали на небезпеку як спецавтомобілі медичного закладу, так і обладнання, яке вони перевозять. 

Неодноразові звернення щодо ремонту вказаної ділянки до місцевих чиновників результатів не дали, тож будь-які надії працівники та керівництво медичної установи вже не плекали.

11 листопада лікарі чергової бригади, повертаючись з виклику, помітили неподалік працівників, які ремонтували асфальтове покриття. Залишки старого все одно повинні були утилізувати, тож фельдшери вирішили скористатися цією можливістю, повідомили диспетчера про знахідку і самостійно залатали ями.

Дізнавшись про свавілля з боку працівників, керівництво медичного закладу попросило підлеглих надати письмові пояснення щодо використання муніципального асфальту та автомобіля дорожників для його перевезення. 

Наразі медикам загрожує дисциплінарна відповідальність у вигляді звільнення. 

Нагадаємо також, як місті Краснотур’їнську, що у Свердловській області Росії, місцеві священники влаштували "хресний автопробіг", взявши боротьбу з коронавірусом у свої руки.

Теги:
#Ремонт #Медики #Покарання #Швидка #Росія #Звільнення
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