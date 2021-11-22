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"Отримуй, бацила": в Росії влаштували "хресну ходу проти коронавірусу" (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Хресна хода проти коронавірусу Новина оновлена 22 листопада 2021, 23:01
Хресна хода проти коронавірусу

Загалом в антикоронавірусному автопробігу взяло участь близько 15 автомобілів.

У місті Краснотур’їнську, що у Свердловській області Росії, місцеві священники вирішили взяти боротьбу з коронавірусом у свої руки та влаштували хресний автопробіг.

Про це повідомляє пресслужба собору преподобного Максима Сповідника, чиї парафіяни були серед учасників акції.

Зазначається, що пробіг розпочався зі схваленого керівництвом РПЦ "молебна про долання пандемії", а потім його учасники на 15 автомобілях рушили від зазначеного собору до різних куточків міста та найближчих селищ.

Місцеві священники кажуть, що відповідний захід вирішили провести після численних звернень парафіян.

Один зі священнослужителів, отець Андрій, розповів, що у цих місцях здавна є традиція у разі початку епідемії виходити з іконами та молитися за її якнайшвидше закінчення.

Користувачі мережі на це відповіли з гумором.

Як повідомлялося раніше, у Підмосков’ї жінка довго намагалася розібратися з проблемами з каналізацією, а коли не змогла, то вирішила змусити страждати на всіх інших мешканців 17-поверхового будинку і відключила всім опалення. У компанії, що управляє, кажуть, що і раді були б допомогти, але жінка не відчиняє їм двері.

Теги:
#Росія #РПЦ #Свердловська область #Коронавірус #Covid-19
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