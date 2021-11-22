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Жінка залишила без опалення 17-поверховий будинок у Росії: що сталося

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Холодні батареї у квартирі
Холодні батареї у квартирі

Вмикати опалення та спілкуватися із сусідами жінка не планує

Мешканка підмосковного міста Корольов через проблеми з каналізацією в її квартирі пішла на радикальні заходи та перекрила опалення у 17-поверховому будинку, де вона проживає.

Про це повідомив Telegram-канал Mash.

За словами жінки, на ім'я Марина, яка влаштувала бунт та відключила опалення у багатоповерхівці, її кілька років мучать проблеми з каналізацією у власній квартирі на третьому поверсі. Вона багаторазово зверталася до керуючої компанії, проте допомогти їй ніхто не поспішає. Крім того, жінка запрошувала додому експертів, які вказали на неправильно спроєктований стояк. І на їхню думку розв'язувати це питання має згадана раніше компанія. Через те, що ситуація рухається замкнутим колом, Марина включати опалення своїм сусідам не має наміру.

Водночас жителі 17-поверхового будинку скаржаться на сусідку, що бунтує, в керуючу компанію і безліч інших органів, щоб хоч якось вплинути на питання з опаленням напередодні зими. За словами сусідів, деякі служби відгукнулися та заявили про готовність допомогти Марині з каналізацією, проте жінка відмовляється відривати їм двері. Також постояльці будинку заявили, що жінка погрожувала їм "померти та забрати із собою весь під’їзд".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чернівцях без опалення залишився притулок для матерів із дітьми у складних життєвих обставинах. Попри те, що "Місто добра" не мало боргів за газ, його відключили, а ситуацію виправили лише після розголосу у ЗМІ.

Теги:
#Росія #Підмосков'ї #Опалення #Багатоповерхівка
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