Женщина оставила без отопления 17-этажный дом в России: что произошло

Включать отопление и общаться с соседями женщина не планирует

Жительница подмосковного города Королёв из-за проблем с канализацией в ее квартире пошла на радикальные меры и перекрыла отопление в 17-этажном доме, где она проживает.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам женщины по имени Марина, которая устроила бунт и отключила отопление в многоэтажке, ее несколько лет мучают проблемы с канализацией в собственной квартире на третьем этаже. Она многократно обращалась в управляющую компанию, однако помочь ей никто не спешит. Кроме того, женщина приглашала домой экспертов, которые указали ей на неправильно спроектированный стояк. И по их мнению решать этот вопрос должна упомянутая ранее компания. Из-за того, что ситуация движется по замкнутому кругу, Марина включать отопление своим соседям не намеренна.

В то же время жители 17-этажного дома жалуются на бунтующую соседку в управляющую компанию и множество других органов, чтобы хоть как-то повлиять на вопрос с отоплением накануне зимы. По словам соседей, некоторые службы откликнулись и заявили о готовности помочь Марине с канализацией, однако женщина отказывается отрывать им дверь. Также постояльцы дома заявили, что женщина угрожала им "умереть и забрать с собой весь подъезд".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черновцах без отопления остался приют для матерей с детьми в сложных жизненных обстоятельствах. Несмотря на то, что "Город добра" не имел долгов за газ, его отключили, а ситуацию исправили только после огласки в СМИ.