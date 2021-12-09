В окупованому Криму ураган зніс станцію, завдяки якій людина вперше вирушила на Місяць

Унікальна історична споруда досліджувала дані, пов`язані з поверхнею Місяця

У Криму негода знищила частину недіючої Місячної станції, розташованої на вершині Кара-Дага — щогли не витримали потужного урагану.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила головний спеціаліст Карадазької наукової станції імені Т.І. Вяземського Лариса Знаменська.

За наявною інформацією Балали-Кая є однією з північно-західних вершин заповідника Карадаг. Саме на ній у далекому 1964 році були збудовані два щогли, які були однією великою частиною підйомного механізму калібрувального диска радіотелескопа проєкт "Штучний Місяць".

Станція "Штучний місяць"

Головною метою науковців було дослідження поверхні Місяця. Достовірна інформація, яку вдалося отримати на Карадазькій місячній станції, допомогла наблизити перший політ людини на Місяць.

Упродовж тривалого часу "Штучний Місяць" не був затребуваним обʼєктом, тож його не пожаліли ані час, ані амосферні явища.

Напередодні ж залишки наукової споруди безжалісно знищив ураган, тож, на жаль, на одну визначну памʼятку на Карадазі поменшало…

Нагадаємо, як ураган налетів на Крим і безжально валив дерева, які падали на електричні дроти, позбавляючи жителів світла.