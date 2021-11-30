На Крим обрушився потужний ураган: наслідки буйства стихії жахають (відео)

Від негоди постраждали близько десятка людей

Потужний ураган із Туреччини, який валив будівлі та зривав дахи будинків, дістався і Криму. Наслідки буйства стихії на півострові також дуже сумні — вітер повалив дерева, залишив тисячі людей без електрики і затопив навіть судно.

Негода накрила Крим днем раніше, 29 листопада, повідомляє "Телеграф" із посиланням на відео очевидців у соцмережах та місцеві ЗМІ.

Як пишуть місцеві жителі, ураган масово валив дерева по Криму, внаслідок чого вони падали на дроти та позбавляли людей світла. Відсутність електроенергії, зокрема, зафіксували у Сімферополі. А місцеві комунальні служби підтвердили, що без світла залишилося близько 37 тисяч громадян.

Істотно від сильних поривів вітру постраждала й Ялта. Зокрема, у вантажному порту через ураган затонуло моторне судно під назвою "Славія". Також було зірвано 4 якорі. А по місту вітер валив новорічні конструкції та обривав дроти.

Не обійшлося буйство стихії без постраждалих. За інформацією окупаційної влади, травми в Ялті отримали чотири особи, з яких підліток 16-ти років та 67-річний чоловік та жінка — люди травмувалися від падіння дерев. Їх госпіталізували з травмами та переломами. Ще один чоловік 33 років постраждав від падіння антени, яку зірвало вітром.

Також у Telegram-каналах писали, що є постраждалі від негоди і в інших містах – двоє у Сімферополі та його районі, один – в Алушті.

Через негоду у Керченській протоці утворилися величезні скупчення суден. Проходу через неї очікують приблизно 200 кораблів з обох боків. Це підтверджує сайт Marine Traffic.

Дані сайту marinetraffic.com

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тижнем раніше бурелом в українських містах також наробив чимало лиха. У Києві, Херсоні, Сумах та Тернополі стволи пошкодили дроти або порушили рух транспорту. Не обійшлось без постраждалих.