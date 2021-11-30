На Крым обрушился мощный ураган: последствия буйства стихии ужасают (видео)

От непогоды пострадали около десятка человек

Мощный ураган из Турции, который валил здания и срывал крыши домов, добрался и до Крыма. Последствия буйства стихии на полуострове также очень печальны — ветер повалил деревья, оставил тысячи людей без электричества и даже затопил судно.

Непогода накрыла Крым днем ранее, 29 ноября, сообщает "Телеграф" со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях и местные СМИ.

Как пишут местные жители, ураган массово валил деревья по Крыму, вследствие чего они падали на провода и лишали людей без света. Отсутствие электроэнергии, в частности, зафиксировали в Симферополе. А местные коммунальные службы подтвердили, что без света остались около 37 тысяч граждан.

Существенно от сильных порывов ветра пострадала и Ялта. В частности, в грузовом порту из-за урагана затонуло моторное судно под названием "Славия". Также были сорваны 4 якоря. А по городу ветер валил новогодние конструкции и обрывал провода.

Не обошлось буйство стихии без пострадавших. По информации оккупационной власти, травмы в Ялте получили четыре человека, из которых подросток 16-ти лет и 67-летние мужчина и женщина — люди травмировались от падения деревьев. Их госпитализировали с травмами и переломами. Еще один мужчина 33 лет пострадал от падения антенны, которую сорвало ветром.

Также в Telegram-каналах писали, что есть пострадавшие от непогоды и в других городах — двое в Симферополе и его районе, один — в Алуште.

Из-за непогоды в Керченском проливе образовались огромные скопления судов. Прохода через него ожидают примерно 200 кораблей по обе стороны пролива. Это подтверждает сайт Marine Traffic.

Данные сайта marinetraffic.com

Ранее "Телеграф" сообщал, что неделей ранее бурелом в украинских городах также наделал немало беды. В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта. Не обошлось без пострадавших.