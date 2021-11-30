На Крым обрушился мощный ураган: последствия буйства стихии ужасают (видео)
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От непогоды пострадали около десятка человек
Мощный ураган из Турции, который валил здания и срывал крыши домов, добрался и до Крыма. Последствия буйства стихии на полуострове также очень печальны — ветер повалил деревья, оставил тысячи людей без электричества и даже затопил судно.
Непогода накрыла Крым днем ранее, 29 ноября, сообщает "Телеграф" со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях и местные СМИ.
Как пишут местные жители, ураган массово валил деревья по Крыму, вследствие чего они падали на провода и лишали людей без света. Отсутствие электроэнергии, в частности, зафиксировали в Симферополе. А местные коммунальные службы подтвердили, что без света остались около 37 тысяч граждан.
Существенно от сильных порывов ветра пострадала и Ялта. В частности, в грузовом порту из-за урагана затонуло моторное судно под названием "Славия". Также были сорваны 4 якоря. А по городу ветер валил новогодние конструкции и обрывал провода.
Не обошлось буйство стихии без пострадавших. По информации оккупационной власти, травмы в Ялте получили четыре человека, из которых подросток 16-ти лет и 67-летние мужчина и женщина — люди травмировались от падения деревьев. Их госпитализировали с травмами и переломами. Еще один мужчина 33 лет пострадал от падения антенны, которую сорвало ветром.
Также в Telegram-каналах писали, что есть пострадавшие от непогоды и в других городах — двое в Симферополе и его районе, один — в Алуште.
Из-за непогоды в Керченском проливе образовались огромные скопления судов. Прохода через него ожидают примерно 200 кораблей по обе стороны пролива. Это подтверждает сайт Marine Traffic.
Ранее "Телеграф" сообщал, что неделей ранее бурелом в украинских городах также наделал немало беды. В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта. Не обошлось без пострадавших.
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