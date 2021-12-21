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Біля берегів Мадагаскару сталося відразу дві катастрофи, багато загиблих (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Затонуло вантажне судно Francia
Затонуло вантажне судно Francia

Усі пасажири, які перебували на борту, були нелегалами

У водах неподалік північно-східного узбережжя Мадагаскару затонуло вантажне судно Francia, на борту якого перебувало понад 130 людей. У результаті трагедії близько 70 осіб зникли безвісти.

Як повідомляє видання AP, посилаючись на інформацію Агентства морських та річкових портів, корабель покинув порт у місті Антанамбе у понеділок, 20 грудня, та вирушив до Соаніерана-Івунгу. У момент затоплення, на борту знаходилися 130 людей, 45 з них вдалося врятувати, а ще 68 наразі вважаються безвісти зниклими.

Зазначається, що через те, що судно зареєстроване, як вантажне, воно не мало права на перевезення пасажирів, тим більше Антанамбе не є офіційним портом.

За попередніми відомостями, корабель затонув через отвір у корпусі. Вода через діру потрапила до машинного відділення та швидко затопила усі двигуни.

Також згідно з інформацією Ministère de la Défense Nationale Madagascar відомо, що під час рятувальної операції, яку розгорнули задля пошуку пасажирів Francia у водах індійського океану, вчора близько 19:00 неподалік Фенеріве-Ест розбився військовий гелікоптер.

Лише одного з пасажирів вертольота вдалося знайти на ранок наступного дня поблизу Махамбо. На щастя, з чоловіком усе добре.

Пошук інших постраждалих триває.

Нагадаємо, як "Телеграф" повідомляв про ще одну подібну трагічну подію, яка сталася у Росії, де під час негоди затонув прогулянковий корабель із пʼятьма пасажирами. Пошук постраждалих ускладнювався через сильний шторм, тож до рятувальної операції залучали авіацію.

Теги:
#Судно #Мадагаскар #Корабель #Загиблі #Затонув #Вертоліт
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