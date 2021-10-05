Рус

У Білому морі затонув прогулянковий корабель: троє людей могли не вибратися з холодної води (фото)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Шторм в Білому морі такої сили, що рятувальним кораблям довелося повернутися на берег Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:58
Шторм в Білому морі такої сили, що рятувальним кораблям довелося повернутися на берег

Поблизу рятувального човна нікого не виявилося — доля трьох осіб залишається невідомою

У Росії на березі Білого моря знайшли перших двох з п’яти пасажирів корабля "Фаворит", який потрапив у шторм і затонув в Мурманській області.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, рятувальники знайшли хлопця і дівчину. Вони живі, але отримали переохолодження у воді температурою +7 градусів. За попередньою інформацією, стан хлопця задовільний, а дівчину в стані напівнепритомності відвезла швидка в місцеву лікарню.

На березі також виявили перевернутий човен, однак людей поблизу поки не знайшли.

На березі в Мурманської області знайшли рятувальний човен
На березі в Мурманської області знайшли рятувальний човен

Пошук ще трьох людей, які були на кораблі, триває. Місцевість оглядають з вертольота, так як зайти в воду неможливо через сильний шторм і ураганний вітер.

Нагадаємо, в морі розігралася негода і капітан корабля подзвонив рятувальникам і повідомив, що судно терпить крах: мовляв, під воду вже пішло машинне відділення, а на борту знаходиться 5 осіб. Доля трьох поки залишається невідомою.

Нагадаємо, в результаті аварії літака Ан-26 в Хабаровському краї, уламки якого знайшли 23 вересня, загинули шість членів екіпажу.

Теги:
#Аварія коробля #Корабель #Біле море #Ті, що вижили
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Економіка та Фінанси
Знайдуть всіх: ДФС придумала, як ловити за руку тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: ДФС придумала, як ловити за руку тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Категорія
Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні
Незважаючи на погіршення COVID-обстановки, ЄС вирішив поки не відгороджуватися від українських туристів
Дата публікації
Категорія
На фото — капітан Артур Єрохін
З’явилося нове відео, як капітан напав на підлітків в Чернігові і загинув
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія з'явився у Верховній Раді з гіпсом на руці
Після зльоту слуг у Трускавці Арахамія прийшов у Раду з травмованою рукою (фото)
Дата публікації
Категорія
Врач-косметолог Алла Дворянин
Як доглядати за шкірою восени та що її "вбиває" - інтерв'ю з косметологом Аллою Дворянин