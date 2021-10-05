У Білому морі затонув прогулянковий корабель: троє людей могли не вибратися з холодної води (фото)

Поблизу рятувального човна нікого не виявилося — доля трьох осіб залишається невідомою

У Росії на березі Білого моря знайшли перших двох з п’яти пасажирів корабля "Фаворит", який потрапив у шторм і затонув в Мурманській області.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, рятувальники знайшли хлопця і дівчину. Вони живі, але отримали переохолодження у воді температурою +7 градусів. За попередньою інформацією, стан хлопця задовільний, а дівчину в стані напівнепритомності відвезла швидка в місцеву лікарню.

На березі також виявили перевернутий човен, однак людей поблизу поки не знайшли.

На березі в Мурманської області знайшли рятувальний човен

Пошук ще трьох людей, які були на кораблі, триває. Місцевість оглядають з вертольота, так як зайти в воду неможливо через сильний шторм і ураганний вітер.

Нагадаємо, в морі розігралася негода і капітан корабля подзвонив рятувальникам і повідомив, що судно терпить крах: мовляв, під воду вже пішло машинне відділення, а на борту знаходиться 5 осіб. Доля трьох поки залишається невідомою.

Нагадаємо, в результаті аварії літака Ан-26 в Хабаровському краї, уламки якого знайшли 23 вересня, загинули шість членів екіпажу.