Ніхто не вижив: з'явилися фото з місця аварії літака в РФ

Літак із загиблими знаходиться за 13 км від села Корфовський на висоті приблизно 600 м.

У результаті аварії літака Ан-26 у Хабаровському краї Росії, уламки якого знайшли вранці, 23 вересня, загинули шестеро членів екіпажу.

Про це повідомив губернатор краю Михайло Дегтярьов у своєму Telegram-каналі.

Загиблі люди були частиною команди з перевірки наземних засобів звʼязку та радіолокаційного обладнання Хабаровського краю. Літак, на якому вони перебували, зник 22 вересня недалеко від гірськолижної бази "Спартак", приблизно за 40 км від Хабаровська.

Літак належав компанії "Льотні перевірки і системи"

На пошуки зниклого літала відправились вертоліт, повітряне судно та два десятки одиниць наземної техніки. Виявити уламки літака вдалося завдяки вертольоту. Вони знаходилися на території Большехехцирського заповідника у важкодоступному місці, тому на допомогу членам екіпажу відправились піші загони та відряди на квадроциклах. Проте нікому із шести осіб не вдалося вижити внаслідок аварії.

Місце аварії літака Ан-26 у Росії

Літак із загиблими знаходиться за 13 км від села Корфовський на висоті приблизно 600 м.

Нині комісія Міждержавного авіаційного комітету займається розслідуванням обставин трагедії, що спричинила смерть людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня в Іркутській області РФ розбився пасажирський літак L-410, на борту якого було 16 осіб — четверо із них загинули.