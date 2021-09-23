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У Росії знайшли уламки зниклого літака Ан-26, на борту якого були шестеро осіб (фото, відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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У Росії знайшли зниклий напередодні літак. Новина оновлена 23 вересня 2021, 07:53
У Росії знайшли зниклий напередодні літак.

Уламки літака знаходяться на схилі сопки — на висоті в 600 метрів.

У Росії рано вранці в четвер, 23 вересня, у Хабаровському краї знайшли уламки зниклого літака Ан-26, на борту якого перебувало шестеро осіб.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне слідче управління.

Зниклий напередодні, 22 вересня, літак вдалося виявити завдяки вертольоту Мі-8 МНС Росії. 

"Літак виявлений в верхівʼях сопки в районі селища Корфовський", — розповів працівник пресслужби.

Судячи зі знайдених уламків, літак потрапив в аварію. Нині він знаходиться на території Большехехцирського заповідника недалеко від гірськолижної бази "Спартак". Проблемою є те, що місце падіння досить важкодоступне, адже навкруги ліс і немає місця, аби приземлити вертоліт. Проте нині планується направити туди групу наземних рятувальників, котрі зможуть десантуватися з повітря.

Місце падіння літака
Місце падіння літака

Також до місця аварії збирається пошуково-рятувальна група і єгеря зі зброєю. Їм потрібно буде подолати 7 км пішки. До операції задіяли також відряди на квадроциклах. Відомо, що уламки знаходяться на схилі сопки — на висоті в 600 метрів.

Окрім вертольота та повітряного судна, котрих залучити до пошуків зниклого літака, на землі також працювали ще 20 одиниць техніки і 70 рятувальників.

Нагадуємо, що зник літак 22 вересня приблизно за 40 км від Хабаровська. На його борту перебували шестеро осіб, котрі займалися перевіркою наземних засобів звʼязку і радіолокаційного обладнання того краю.

Фото місцевості, де впав літак з висоти
Фото місцевості, де впав літак з висоти

Причиною падіння літака могли статі погані погодні умови або ж помилки пілота. Варто відзначити, що транспорт належить компанії "Льотні перевірки і системи" і використовується з 1979 року. До того ж компанія є офіційним представником держкорпорації з проведення авіаційних перевірок наземних засобів звʼязку.

У звʼязку зі зникненням літака слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею КК РФ про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту (ч. 3 ст. 263 КК РФ).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року в штаті Техас США військовий літак упав прямо на житловий район під час відпрацювання навчального польоту.

Теги:
#Росія #Літаки #Авіакатастрофи
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