Укр

В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26, на борту которого были шесть человек (фото, видео)

Автор
Иванка Гамчук
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В России нашли пропавший накануне самолет. Новость обновлена 23 сентября 2021, 07:53
В России нашли пропавший накануне самолет.

Обломки самолета находятся на склоне сопки — на высоте в 600 метров.

В России рано утром в четверг, 23 сентября, в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26, на борту которого находились шесть человек.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление.

Пропавший накануне, 22 сентября, самолет удалось обнаружить благодаря вертолету Ми-8 МЧС России.

"Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский", — рассказал работник пресс-службы.

Судя по найденным обломкам, самолет попал в аварию. Сейчас он находится на территории Большехехцирского заповедника недалеко от горнолыжной базы "Спартак". Проблема в том, что место падения достаточно труднодоступное, ведь вокруг лес и нет места, чтобы приземлить вертолет. Однако сейчас планируется направить туда группу наземных спасателей, которые смогут десантироваться с воздуха.

Место падения самолета
Место падения самолета

Также к месту аварии собирается поисково-спасательная группа и егеря с оружием. Им нужно будет преодолеть 7 км пешком. К операции задействовали также отряды на квадроциклах. Известно, что обломки находятся на склоне сопки — на высоте в 600 метров.

Напоминаем, что исчез самолет 22 сентября приблизительно в 40 км от Хабаровска. На его борту находились шесть человек, которые занимались проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования того края.

Кроме вертолета и воздушного судна, которых привлекли к поискам пропавшего самолета на земле также работали еще 20 единиц техники и 70 спасателей.

Фото местности, где упал самолет с высоты
Фото местности, где упал самолет с высоты

Причиной падения самолета могли стать плохие погодные условия или ошибки пилота. Стоит отметить, что транспорт принадлежит компании "Летные проверки и системы" и используется с 1979 года. К тому же компания является официальным представителем госкорпорации по проведению авиационных проверок наземных средств связи.

В связи с исчезновением самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в штате Техас США военный самолет упал прямо на жилой район во время отработки учебного полета.

Теги:
#Россия #Самолеты #Авиакатастрофы
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