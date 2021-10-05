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У Білому морі тоне корабель: людей не можуть врятувати через сильний шторм

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Рятувальну операцію в Мурманській області ускладнили шторм і вітер Новина оновлена 05 жовтня 2021, 15:37
Рятувальну операцію в Мурманській області ускладнили шторм і вітер

У Росії крах терпить приватне судно, в якому знаходиться 5 осіб

У Мурманській області (Росія) тоне судно, на борту якого на момент виходу новини перебувають люди.

Про лихо передають російські Телеграм-канали.

Відомо, що НП сталася з приватним судном "Фаворит", яке вийшло в Біле море і на момент виходу новини знаходиться в 10 км від берега — поблизу села Кашкаранці. Капітан корабля каже, що під воду вже пішло машинне відділення. На борту знаходиться 5 осіб і вони просять врятувати їх.

Спецоперацію ускладнює погана погода — шторм, вітер до 18 метрів в секунду і вода температурою до +7 градусів.

На момент виходу новини рятувальники не знайшли корабель з моря і відправили туди вертоліт.

Береговій охороні також вдалося виявити пліт, однак людей на ньому не було.

На карті позначено село, поблизу якого сталося лихо з кораблем. Але точних координат немає
На карті позначено село, поблизу якого сталося лихо з кораблем. Але точних координат немає

Нагадаємо, в результаті аварії літака Ан-26 в Хабаровському краї, уламки якого знайшли 23 вересня, загинули шість членів екіпажу.

Також "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня в Іркутській області РФ розбився пасажирський літак L-410, на борту якого знаходилися 16 осіб — четверо з них загинули.

Теги:
#Аварія коробля #Росія #Мурманська область #Біле море
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