У Білому морі тоне корабель: людей не можуть врятувати через сильний шторм

У Росії крах терпить приватне судно, в якому знаходиться 5 осіб

У Мурманській області (Росія) тоне судно, на борту якого на момент виходу новини перебувають люди.

Про лихо передають російські Телеграм-канали.

Відомо, що НП сталася з приватним судном "Фаворит", яке вийшло в Біле море і на момент виходу новини знаходиться в 10 км від берега — поблизу села Кашкаранці. Капітан корабля каже, що під воду вже пішло машинне відділення. На борту знаходиться 5 осіб і вони просять врятувати їх.

Спецоперацію ускладнює погана погода — шторм, вітер до 18 метрів в секунду і вода температурою до +7 градусів.

На момент виходу новини рятувальники не знайшли корабель з моря і відправили туди вертоліт.

Береговій охороні також вдалося виявити пліт, однак людей на ньому не було.

На карті позначено село, поблизу якого сталося лихо з кораблем. Але точних координат немає

Нагадаємо, в результаті аварії літака Ан-26 в Хабаровському краї, уламки якого знайшли 23 вересня, загинули шість членів екіпажу.

Також "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня в Іркутській області РФ розбився пасажирський літак L-410, на борту якого знаходилися 16 осіб — четверо з них загинули.