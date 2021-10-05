У Білому морі тоне корабель: людей не можуть врятувати через сильний шторм
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У Росії крах терпить приватне судно, в якому знаходиться 5 осіб
У Мурманській області (Росія) тоне судно, на борту якого на момент виходу новини перебувають люди.
Про лихо передають російські Телеграм-канали.
Відомо, що НП сталася з приватним судном "Фаворит", яке вийшло в Біле море і на момент виходу новини знаходиться в 10 км від берега — поблизу села Кашкаранці. Капітан корабля каже, що під воду вже пішло машинне відділення. На борту знаходиться 5 осіб і вони просять врятувати їх.
Спецоперацію ускладнює погана погода — шторм, вітер до 18 метрів в секунду і вода температурою до +7 градусів.
На момент виходу новини рятувальники не знайшли корабель з моря і відправили туди вертоліт.
Береговій охороні також вдалося виявити пліт, однак людей на ньому не було.
Нагадаємо, в результаті аварії літака Ан-26 в Хабаровському краї, уламки якого знайшли 23 вересня, загинули шість членів екіпажу.
Також "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня в Іркутській області РФ розбився пасажирський літак L-410, на борту якого знаходилися 16 осіб — четверо з них загинули.
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