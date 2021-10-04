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Міста в Омані та Ірані пішли під воду: є загиблі (фото, відео)

Автор
Іванка Гамчук
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Шторм забрав життя трьох жителів Оману та шести Ірану Новина оновлена 04 жовтня 2021, 10:12
Шторм забрав життя трьох жителів Оману та шести Ірану

В результаті повені країни припинили авіасполучення, постраждали дороги та електропостачання.

В Ірані та Омані внаслідок тропічного циклону "Шахін" затопило прибережні райони країн. Це спричинило гибель як мінімум девʼяти осіб, в тому числі дітей.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє "ВВС".

Шторм почався у неділю, 3 жовтня, і того ж таки дня забрав життя трьох жителів Оману, серед яких була дитина. Під час негоди пориви вітру досягли 120-150 км/год. 

Внаслідок повені довелося евакуювати тисячі жителів прибережних районів. Вулиці столиці Омана Мускат опинилися повністю під водою. На знімках можна помітити, як по вулицях плавають автомобілі. Влада попросила у місцевих жителів користуватися транспортом лише за крайньої потреби, якщо ще є можливість їхати.

Причиною негоди став циклон "Шахін"
Причиною негоди став циклон "Шахін"

Відомо, що в Омані через повінь припинили авіасполучення. Окрім того, працівникам з Аль-Айна в Обʼєднаних Арабських Еміратах 4 жовтня дозволили не виходити на роботу заради їхньої безпеки.

Під час потопу не обійшлося без жертв
Під час потопу не обійшлося без жертв

 

Влада Ірану повідомила, що в результаті повені на південному сході країни у провінціях Систан і Белуджистан загинули шестеро осіб під час перебування у порту. Відомо, що там, як і в Омані, потоп спричинив пошкодження електропостачання і дороги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Таїланді тропічний шторм спричинив масштабну повінь, в результаті якої загинули як мінімум шестеро осіб.

Теги:
#Іран #Повені #Омана #Циклони #Потопи
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