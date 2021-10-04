Укр

Города в Омане и Иране ушли под воду: есть погибшие (фото, видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Шторм унес жизни трех жителей Омана и шести иранцев Новость обновлена 04 октября 2021, 10:07
Шторм унес жизни трех жителей Омана и шести иранцев

В результате наводнения страны прекратили авиасообщение, пострадали дороги и электроснабжение

В Иране и Омане в результате тропического циклона "Шахин" затопило прибрежные районы и города. Это привело к гибели, как минимум, девяти человек, в том числе детей.

Об этом сообщает "ВВС".

Шторм начался в воскресенье, 3 октября, и в тот же день унес жизни трех жителей Омана, среди которых был ребенок. Во время непогоды порывы ветра достигли 120-150 км/ч.

В результате наводнения пришлось эвакуировать тысячи жителей прибрежных районов. Улицы столицы Омана Маскат оказались полностью под водой. На снимках можно заметить, как плавают автомобили. Власти попросили у местных жителей пользоваться транспортом только при крайней необходимости, если еще есть возможность ехать.

Причиной непогоды стал циклон "Шахин"
Причиной непогоды стал циклон "Шахин"

Известно, что в Омане из-за наводнения прекратили авиасообщение. Кроме того, работникам с Аль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах 4 октября позволили не выходить на работу ради их безопасности.

Во время потопа не обошлось без жертв
Во время потопа не обошлось без жертв

 

Власти Ирана сообщили, что в результате наводнения на юго-востоке страны в провинциях Систан и Белуджистан погибли шесть человек во время пребывания в порту. Известно, что там, как и в Омане, потоп вызвал повреждения электроснабжения и дорог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Таиланде тропический шторм вызвал масштабное наводнение, в результате которого погибли как минимум шесть человек.

Теги:
#Иран #Наводнения #Омана #Циклоны #Потопы
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