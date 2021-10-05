В Белом море тонет корабль: людей не могут спасти из-за сильного шторма
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В России крушение терпит частное судно, в котором находится 5 человек
В Мурманской области (Россия) тонет судно, на борту которого на момент выхода новости находятся люди.
О бедствии передают российские Телеграмм-каналы.
Известно, что ЧП произошло с частным судном "Фаворит", которое вышло в Белое море и на момент выхода новости находится в 10 км от берега — близ села Кашкаранцы. Капитан корабля говорит, что под воду уже ушло машинное отделение. На борту находится 5 человек и они просят спасти их.
Спецоперацию осложняет плохая погода — шторм, ветер до 18 метров в секунду и вода температурой до +7 градусов.
На момент выхода новости спасатели не нашли корабль с моря и отправили туда вертолет.
Береговой охране также удалось обнаружить плот, однако людей на нем не было.
Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.
Также "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Иркутской области РФ разбился пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек — четверо из них погибли.
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