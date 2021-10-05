Укр

В Белом море тонет корабль: людей не могут спасти из-за сильного шторма

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Спасательную операцию в Мурманской области усложнили шторм и ветер Новость обновлена 05 октября 2021, 15:37
Спасательную операцию в Мурманской области усложнили шторм и ветер

В России крушение терпит частное судно, в котором находится 5 человек

В Мурманской области (Россия) тонет судно, на борту которого на момент выхода новости находятся люди.

О бедствии передают российские Телеграмм-каналы.

Известно, что ЧП произошло с частным судном "Фаворит", которое вышло в Белое море и на момент выхода новости находится в 10 км от берега — близ села Кашкаранцы. Капитан корабля говорит, что под воду уже ушло машинное отделение. На борту находится 5 человек и они просят спасти их.

Спецоперацию осложняет плохая погода — шторм, ветер до 18 метров в секунду и вода температурой до +7 градусов.

На момент выхода новости спасатели не нашли корабль с моря и отправили туда вертолет.

Береговой охране также удалось обнаружить плот, однако людей на нем не было.

На карте обозначено село, близ которого случилось бедствие с кораблем. Но точных координат нет
На карте обозначено село, близ которого случилось бедствие с кораблем. Но точных координат нет

Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого нашли 23 сентября, погибли шесть членов экипажа.

Также "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Иркутской области РФ разбился пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек — четверо из них погибли.

Теги:
#Кораблекрушение #Россия #Мурманская область #Белое море
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