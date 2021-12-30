В Індії коза народила дитинча-мутанта: як він виглядає (фото)

Що спричинило незвичну мутацію поки що невідомо

В одному з приватних домогосподарств індійського штату Ассам коза народила дитинча із людиноподібною мордою.

Про це у середу, 29 грудня, повідомило видання The Sun, зазначивши, що мутант не на жарт налякав тутешніх жителів, які годинами стояли у черзі, аби на власні очі побачити потвору із людським обличчям.

Зазначається також, що дитинча народилося живим, але невдовзі померло.

В Індії коза народила дивне дитинча

За словами 46-річного фермера Шанкара Даса, який є власником кози, що народила потвору, такої дивини він ще ніколи не бачив. Також чоловік додав, що свійська тварина народжує вже вдруге, але перше козеня з'явилося на світ цілком нормальним.

В індійському селищі мутовану тварину вважають попередженням від вищих сил, які застерігають, що може статися щось погане.

Відзначимо, що така реакція для тутешніх країв цілком поширена.

Новонароджена тварина має морду на диво подібну до людського обличчя

За словами індійського ветеринара Файяза Ахмеда, який оглядав новонароджене козеня, відомо, що саме кози є тваринами, які найчастіше народжують потвор.

Чоловік припускає, що розвиток мутованого плода могла спричинити лихоманка Ріфт-Валлі або інші чинники, які спровокували генетичну мутацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з індійських міст віряни на смерть забили чоловіка, який намагався доторкнутися до реліквії у храмі. Чоловіку завдали низку тілесних ушкоджень, в результаті яких він помер ще до приїзду "швидкої".