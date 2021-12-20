В Індії віряни на смерть забили чоловіка за блюзнірство у Золотому храмі

До приїзду поліції зловмисник уже був мертвий

У Золотому храмі, що знаходиться в індійському місті Амрітсар, сикхи до смерті забили чоловіка, який намагався доторкнутися до реліквії.

Як повідомляє BBC, інцидент стався під час вечірньої молитви близько 17:45 за місцевим часом. За попередньою інформацією, невідомий чоловік увійшов до Золотого храму, пройшов охорону та проникнув у заборонену зону святині сикхів. Там чоловік намагався взяти до рук церемоніальний меч і осквернити головний священний текст сикхізму — Гуру Грантх Сахіб.

Гуру Грантх Сахіб — основний священний текст сікхів

У цей час його знайшли розлючені сикхи, що прийшли на молитву до Золотого храму, і в бійці забили чоловіка до смерті. Коли на місце події прибула поліція, він був уже мертвим.

Золотий храм в Індії вважається головною святинею сикхів

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник був один. Забитому сикхами чоловікові було близько 24-25 років. Влада штату заявила, що те, що сталося, вимагає ретельного розслідування.

Сикхізм - одна з національних релігій Індії, переважно в індійських штатах Пенджаб та Харіана. Засновником цієї релігії є гуру Нанак. Сикхи вірять, що Бог є єдиним і всемогутнім, а медитація — це спосіб поклоніння йому. Одне з основних вчень сикхізму у тому, що всі люди рівні. У сикхів є відмінна риса — вони носять на голові тюрбан, бороду, а при собі вони завжди мають спеціальний браслет як символ зв’язку з богом і зброю (кинджал або меч).

Сикхи носять тюрбан та зброю

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