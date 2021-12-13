Росіянин підірвав себе на території монастиря: постраждали діти (фото та відео)

Двоє людей внаслідок вибуху отримали дуже серйозні поранення

У Російській Федерації на території Серпухівського жіночого монастиря прогримів потужний вибух. Відомо про сімох постраждалих, серед яких неповнолітні.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інцидент стався вранці у понеділок, 13 грудня. За попередньою інформацією, вибух влаштував 18-річний підліток — нібито вихованець парафіяльної школи при монастирі. Після вибуху у Серпухівський монастир одразу ж з’їхалися всі можливі служби. Територію огородили.

Стало відомо, що 18-річного підривника звуть Владислав Стуженков. Він нібито приніс із собою до православної гімназії саморобну бомбу, яка вибухнула на вході до монастиря. За інформацією каналу Mash, підривнику відірвало ногу, проте постраждав не лише він — 15-річний хлопець, який перебував поруч, дістав рвані рани обох ніг та опік стегна. Обох хлопців госпіталізували.

У ряді ЗМІ з’явилася інформація, що 18-річний хлопець спочатку сидів на сходинці монастиря з мачете в руках, а після вибуху навіть намагався поповзом пробратися всередину.

Також незначні поранення внаслідок вибуху зазнали ще 6 дітей, їх оглядають медики.

Тим часом на місці працюють правоохоронці, спецслужби та кінологи із собаками.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії два хлопці 16 і 18 років мали намір влаштувати бійню — один з них планував розстріл школярів, а другий — підірвати поліцейську дільницю. На щастя, їх вдалося вчасно затримати.