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Розстріл школярів та вибух у поліції: хлопці 16 та 18 років планували бійню в РФ (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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18-річний Арсеній Кураєв хизувався зброєю в соцмережі
18-річний Арсеній Кураєв хизувався зброєю в соцмережі

Обидва хлопці затримані. Їх подальшу долю вирішить суд

Відразу в двох точках Росії молоді хлопці 16 і 18 років готували збройні напади, але обидва інциденти вдалося запобігти без сумних наслідків.

У Москві, поряд із приміщенням школи, оперативники затримали озброєного підлітка, який напередодні заявив про свої наміри щодо нападу на учнів та персонал закладу в соцмережі. Арсеній Кураєв прийшов до московської школи №1297, озброївшись пневматичним пістолетом, кількома газовими балончиками та трьома ножами, — повідомляє Telegram-канал "Baza".

Зброя Арсенія Кураєва, якою він хизувався в соцмережі
Зброя Арсенія Кураєва, якою він хизувався в соцмережі

На власній сторінці в соцмережі юнак розповів про свої плани щодо нападу на навчальний заклад та відкриття стрілянини "по обличчям" присутніх.

Кураєв оприлюднив в соцмережі свої плани щодо нападу
Кураєв оприлюднив в соцмережі свої плани щодо нападу

Один з хлопців, який близько спілкувався з Арсенієм розповів, що юнак зазвичай досить дивно поводився: іноді продавав наркотики, грубо спілкувався з однолітками, скидав дівчатам інтимні фото, а хлопцям чиркав запальничкою прямо перед обличчям.

Подібний випадок трапився напередодні в одному з населених пунктів Ярославської області. Там представники правоохоронних органів затримали підлітка, який знаходився у списках закритих груп радикалів. У 16-річного хлопця знайшли обріз та вибухівку, за допомогою яких він планував атакувати силовиків.

Момент затримання підозрюваного потрапив на відео:

Нагадаємо, як у Росії школяр влаштував вибух у своїй кімнаті. За словами матері загиблого, він збирав рюкзак, аби піти до репетитора. Раптом жінка, яка знаходилася в іншій кімнаті почула сильний вибух, тож злякавшись, підбігла до сина і побачила його вже мертвим із відірваними пальцями та розпоротим животом.

Теги:
#Росія #Зброя #Школа #Затримання #Підліток #силовики
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