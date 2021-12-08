Расстрел школьников и взрыв в полиции: парни 16 и 18 лет планировали бойню в РФ (фото, видео)

Оба парня задержаны. Их дальнейшую судьбу решит суд

Сразу в двух точках России молодые парни 16 и 18 лет от роду готовили вооруженные нападения, но оба инцидента удалось предотвратить без печальных последствий.

В Москве, рядом с помещением школы, оперативники задержали вооруженного подростка, который накануне заявил о своих намерениях по поводу нападения на учеников и персонал заведения в соцсети. 18-летний Арсений Кураев пришел в московскую школу №1297, вооружившись пневматическим пистолетом, несколькими газовыми баллончиками и тремя ножами, сообщает Telegram-канал "Baza".

Оружие Арсения Кураева, которым он кичился в соцсети

На своей странице в соцсети юноша рассказал о своих планах касаемо нападения на учебное заведение, и желании открыть стрельбу "по лицам" присутствующих.

Кураев обнародовал в соцсети свои планы по нападению

Один из ребят, близко общавшийся с Арсением, рассказал, что юноша обычно довольно странно вел себя: иногда продавал наркотики, грубо общался со сверстниками, отправлял девушкам интимные фото, а ребятам чиркал зажигалкой прямо перед лицом.

Подобный случай произошел накануне в одном из населенных пунктов Ярославской области. Там представители правоохранительных органов задержали подростка, находившегося в списках закрытых групп радикалов. У 16-летнего парня нашли обрез и взрывчатку, с помощью которых он планировал атаковать силовиков.

Момент задержания подозреваемого попал на видео:

Напомним, как в России школьник устроил взрыв в своей комнате. По словам матери погибшего, он собирал рюкзак, чтобы пойти к репетитору. Вдруг женщина, которая находилась в другой комнате, услышала сильный взрыв, испугавшись, подбежала к сыну и увидела его уже мертвым с оторванными пальцами и распоротым животом.