В России школьник устроил взрыв в своей комнате и погиб

Остается непонятным, откуда парень смог достать опасные предметы.

В российском Подольске, что под Москвой, школьник подорвался на неизвестном взрывном устройстве в своей комнате.

Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

В сообщении указано, что парень был из полной благополучной семьи.

Как рассказала мать подростка, он как раз собирал рюкзак, чтобы пойти к репетитору. Когда женщина услышала взрыв, она побежала к нему в комнату и увидела, что ее сыну оторвало пальцы и вспороло живот.

Прибывшие на место врачи ничем парню помочь уже не смогли.

По словам друзей, подросток никогда не проявлял интереса к оружию и спрашивал о нем лишь один раз, интересуясь со скольки лет можно получить лицензию.

Взрыв в Подольске

В воскресенье, 14 ноября, в прокуратуре Московской области добавили, что происшествие случилось два дня назад из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Откуда погибший мог получить патроны теперь предстоит установить следствию.

Как сообщалось ранее, накануне в Москве мужчина прыгнул на рельсы метрополитена перед приближающимся поездом. Его попытался остановить прохожий, но не удержал равновесия и тоже свалился на пути. В итоге мужчина не пострадал, а вот его спаситель погиб на месте.

После этого самоубийца сбежал с места происшествия и таки закончил начатое, спрыгнув с высотки.