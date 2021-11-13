В московском метро мужчина пытался спасти самоубийцу, но сам погиб на рельсах (18+)

Самоубийца не погиб на рельсах, но позже спрыгнул с высотки.

В метро российской столицы в субботу, 13 ноября, произошел трагический случай, обернувшийся гибелью одного человека.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Происшествие произошло на станции "Сходненская" во время приближения поезда. Один из мужчин, стоявших на перроне решил сигануть прямо на рельсы, однако его попытался остановить другой посетитель метрополитена.

В итоге на рельсе свалились оба.

Из-за того, что некоторые сцены изображенные на кадрах могут быть не предназначены для лиц младше 18 лет, публиковать видео "Телеграф" не станет. Однако желающие могут посмотреть его по ссылке.

Первый мужчина чудом не пострадал, а вот его спаситель погиб на месте.

В суматохе горе-самоубийца смог скрыться и сбежал с места происшествия. Из-за трагедии около 20 поездов были остановлены.

Дептранс отметил, что машинист поезда получил психологическую травму и добавил, что прыгнувшему на рельсы мужчине теперь грозит судебное разбирательство.

Впрочем, похоже, что это его не особо опечалит, поскольку согласно данным канала SHOT, он таки смог завершить начатое.

"По нашим данным, от метро он дошёл до многоэтажки на улице Свободы и сиганул с 12-го этажа", — сказано в сообщении.

Личность самоубийцы устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Днепре мужчина сорвался с крыши заброшенной многоэтажки и погиб. Очевидцы, которые успели его заметить, прийти на помощь не успели.