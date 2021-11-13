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У московському метро чоловік намагався врятувати самогубця, але сам загинув на рейках (18+)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Метро Новина оновлена 13 листопада 2021, 23:15
Метро

Самогубець не загинув на рейках, але пізніше зістрибнув із висотки.

У метро російської столиці в суботу, 13 листопада, стався трагічний випадок, який обернувся загибеллю однієї людини.

Про це повідомили у Департаменті транспорту Москви.

Подія сталася на станції "Східненська" під час наближення поїзда. Один із чоловіків, що стояли на пероні, вирішив стрибнути прямо на рейки, однак його спробував зупинити інший відвідувач метрополітену.

У результаті на рейки впали обидва.

Через те, що деякі сцени зображені на кадрах можуть бути не призначені для осіб віком до 18 років, публікувати відео "Телеграф" не стане. Однак охочі можуть подивитися його за посиланням.

Перший чоловік дивом не постраждав, а його рятівник загинув на місці.

У метушні горе-самогубець зміг втекти та втік з місця події. Через трагедію близько 20 поїздів було зупинено.

Дептранс зазначив, що машиніст поїзда отримав психологічну травму і додав, що самогубцю тепер загрожує судовий розгляд.

Втім, схоже, що це його не надто засмутить, оскільки згідно з даними каналу SHOT, він таки зміг завершити розпочате.

"За нашими даними, від метро він дійшов до багатоповерхівки на вулиці Свободи та стрибнув з 12 поверху", — сказано в повідомленні.

Особа самогубці встановлюється.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі чоловік зірвався з даху покинутої багатоповерхівки та загинув. Очевидці, які встигли його помітити, допомогти не встигли.

Теги:
#Москва #Росія #Самогубство
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