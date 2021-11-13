Привертав увагу до себе і зірвався: у Дніпрі хлопець упав із багатоповерхівки і розбився (відео)

Загиблому було лише 23 роки.

У Дніпрі чоловік упав із занедбаної висотки на вулиці Данила Нечая та розбився. Лікарі, які прибули на місце, вже нічим йому допомогти не змогли.

Кадрами пригоди поділилися у телеграм-каналі "ТРУХА Дніпро".

Очевидно, чоловік не збирався зводити рахунки з життям, а навпаки відчайдушно намагався забратися на дах. На одному з відео помітно, що на даху він знаходився не один, а інший чоловік намагався всіма силами допомогти йому видертися назад.

Однак, зрештою, це ніяких результатів не принесло, після чого той каменем звалився вниз і загинув на місці.

У телеграм-каналі "Дніпро оперативний" додали, що загиблому було 23 роки.

"За словами очевидців, він спочатку просто блукав по висотці, потім почав привертати до себе увагу звісивши ноги, через деякий час повис на руках і почав кричати про допомогу", — йдеться у повідомленні.

Залишається незрозумілим те, з яких причин чоловік заліз на дах багатоповерхівки та що підштовхнуло його зробити таку ризикову витівку.

У мережі також зʼявилися фото з тілом, але ми не можемо публікувати їх на сайті з етичних міркувань, тому можете подивитися їх на нашому каналі Telegram за цим посиланням (18+).

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