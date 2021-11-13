Рус

Привертав увагу до себе і зірвався: у Дніпрі хлопець упав із багатоповерхівки і розбився (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
368
Чоловік зірвався з даху у Дніпрі Новина оновлена 13 листопада 2021, 18:57
Чоловік зірвався з даху у Дніпрі

Загиблому було лише 23 роки.

У Дніпрі чоловік упав із занедбаної висотки на вулиці Данила Нечая та розбився. Лікарі, які прибули на місце, вже нічим йому допомогти не змогли.

Кадрами пригоди поділилися у телеграм-каналі "ТРУХА Дніпро".

Очевидно, чоловік не збирався зводити рахунки з життям, а навпаки відчайдушно намагався забратися на дах. На одному з відео помітно, що на даху він знаходився не один, а інший чоловік намагався всіма силами допомогти йому видертися назад.

Однак, зрештою, це ніяких результатів не принесло, після чого той каменем звалився вниз і загинув на місці.

У телеграм-каналі "Дніпро оперативний" додали, що загиблому було 23 роки.

"За словами очевидців, він спочатку просто блукав по висотці, потім почав привертати до себе увагу звісивши ноги, через деякий час повис на руках і почав кричати про допомогу", — йдеться у повідомленні.

Залишається незрозумілим те, з яких причин чоловік заліз на дах багатоповерхівки та що підштовхнуло його зробити таку ризикову витівку.

У мережі також зʼявилися фото з тілом, але ми не можемо публікувати їх на сайті з етичних міркувань, тому можете подивитися їх на нашому каналі Telegram за цим посиланням (18+).

Як повідомлялося раніше, у місті Ізюм, що на Харківщині, під час будівельних робіт було випадково відкопано людські останки.

Теги:
#Дніпро #Самогубство
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
Україна
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Категорія
Андрій Бублик
"Чергова криза не стала для нас шоком, український бізнес важко здивувати", — Андрій Бублик, Кока-Кола Україна
Дата публікації
Категорія
Фіни несподівано перемагають на виїзді
Збірна України ризикує не потрапити на чемпіонат світу з футболу після перемоги Фінляндії над Боснією (відео)
Дата публікації
Категорія
Залишки машини після вибуху
Потрібна допомога: українці збирають кошти для сімей загиблих на Донбасі десантників
Дата публікації
Категорія
"Дельта" більш заразна, ніж оригінальний коронавірус
Коронавірус та штам "Дельта": що спільного і чим відрізняються