Укр

Привлекал внимание к себе и сорвался: в Днепре парень упал с заброшки и разбился (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мужчина сорвался с крыши в Днепре Новость обновлена 13 ноября 2021, 18:57
Мужчина сорвался с крыши в Днепре

Погибшему было всего 23 года.

В Днепре мужчина упал с заброшенной высотки на улице Данилы Нечая и разбился. Прибывшие на место врачи уже ничем ему помочь не смогли.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "ТРУХА Днепр".

По всей видимости, мужчина не собирался сводить счеты с жизнью, а наоборот отчаянно пытался забраться на крышу. На одном из видео заметно, что на крыше он находился не один, а другой мужчина пытался всеми силами помочь ему вскарабкаться обратно.

Однако в конечном итоге это никаких результатов не принесло, после чего тот камнем рухнул вниз и погиб на месте.

В телеграм-канале "Днепр оперативный" добавили, что погибшему было 23 года.

"По словам очевидцев, он поначалу просто бродил по заброшке, потом начал привлекать к себе внимание свесив ноги, через некоторое время повис на руках и начал кричать о помощи", — говорится в сообщении.

Остается непонятным то, по каким причинам мужчина залез на крышу многоэтажки и что подтолкнуло его предпринять столь рисковую затею.

В сети также появились фото с телом, но мы не можем публиковать их на сайте по этическим соображениям, поэтому можете посмотреть их на нашем канале в Telegram по этой ссылке (18+).

Как сообщалось ранее, в городе Изюм, что на Харьковщине, во время строительных работ были случайно откопаны человеческие останки.

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#Днепр #Самоубийство
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