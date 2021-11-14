У Росії школяр влаштував вибух у своїй кімнаті та загинув

Залишається незрозумілим, звідки хлопець міг дістати небезпечні предмети.

У російському Подільську під Москвою школяр підірвався на невідомому вибуховому пристрої у своїй кімнаті.

Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

У повідомленні зазначено, що хлопець був із повної благополучної родини.

Як розповіла мати підлітка, він збирав рюкзак, щоб піти до репетитора. Коли жінка почула вибух, вона побігла до нього в кімнату й побачила, що її синові відірвало пальці та розпороло живіт.

Лікарі, які прибули на місце, нічим хлопцю допомогти вже не змогли.

За словами друзів, підліток ніколи не виявляв інтересу до зброї та питав про неї лише один раз, цікавлячись зі скільки років можна отримати ліцензію.

Вибух у Подільську

У неділю, 14 листопада, в прокуратурі Московської області додали, що подія сталася два дні тому через необережне поводження з боєприпасами.

Звідки загиблий міг отримати набої тепер належить встановити слідству.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Москві чоловік стрибнув на рейки метрополітену перед поїздом, що наближається. Його спробував зупинити перехожий, але не втримав рівноваги та теж звалився на колію. У результаті чоловік не постраждав, а його рятівник загинув на місці.

Після цього самогубець втік із місця події та таки закінчив розпочате, зістрибнувши з висотки.