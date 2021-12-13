Россиянин взорвал себя на территории монастыря: пострадали дети (фото и видео)

Два человека вследствие взрыва получили очень серьезные ранения

В Российской Федерации на территории Серпуховского женского монастыря прогремел мощный взрыв. Известно о семи пострадавших, в числе которых несовершеннолетние.

Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел утром в понедельник, 13 декабря. По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний подросток — якобы воспитанник приходской школы при монастыре. После взрыва в Серпуховский монастырь сразу же съехались все возможные службы. Территорию оградили.

Стало известно, что 18-летнего подрывника зовут Владислав Стуженков. Он якобы принес с собой в православную гимназию самодельную бомбу, которая взорвалась на входе в монастырь. По информации канала Mash, подрывнику оторвало ногу, однако пострадал не только он — 15-летний парень, находившийся рядом, получил рваные раны обеих ног и ожог бедра. Обеих парней госпитализировали.

В ряде СМИ появилась информация, что 18-летний парень сначала сидел на ступеньке монастыря с мачете в руках, а после того, как произошел взрыв, даже пытался ползком пробраться внутрь.

Также незначительные ранения вследствие взрыва получили еще 6 детей, их осматривают медики.

Тем временем на месте работают правоохранители, спецслужбы и кинологи с собаками.

Ранее "Телеграф" писал, что в Российской Федерации два парня 16 и 18 лет намеревались устроить бойню — один из них планировал расстрел школьников, а второй — взорвать полицейский участок. К счастью, их удалось вовремя задержать.