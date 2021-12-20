В Индии верующие насмерть забили мужчину за кощунство в Золотом храме

До приезда полиции злоумышленник уже был мертв

В Золотом храме, находящемся в индийском городе Амритсаре, сикхи до смерти забили мужчину, пытавшегося дотронуться до реликвии.

Как сообщает BBC, инцидент произошел во время вечерней молитвы около 17:45 по местному времени. По предварительной информации, неизвестный мужчина вошел в Золотой храм, прошел охрану и проник в запретную зону святыни сикхов. Там мужчина пытался взять в руки церемониальный меч и осквернить главный священный текст сикхизма — Гуру Грантх Сахиб.

Гуру Грантх Сахиб - основной священный текст сикхов

В это время его нашли разъяренные сикхи, пришедшие на молитву в Золотой храм, и в потасовке забили мужчина насмерть. Когда на место происшествия прибыла полиция, он был уже мертв.

Золотой храм в Индии считается главной святыней сикхов

Правоохранители выяснили, что злоумышленник был один. Забитому сикхами мужчине было около 24-25 лет. Власти штата заявили, что произошедшее требует тщательного расследования.

Сикхизм — одна из национальных религий Индии, преимущественно в индийских штатах Пенджаб и Хариана. Основателем этой религии считается гуру Нанак. Сикхи верят, что Бог един и всемогущ, а медитация — это способ поклонения ему. Одно из основных учений сикхизма заключается в том, что все люди равны. У сикхов есть отличительная черта — они носят на голове тюрбан, обладают бородой, а при себе у них всегда имеется специальный браслет как символ связи с богом и оружие (кинжал или меч).

Сикхи носят тюрбан и оружие

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