У Єгипті автобус із пасажирами зіткнувся з фурою, багато жертв (фото)

В результаті автокатастрофи постраждали 34 людини

На трасі в Єгипті сталася жахлива аварія за участі вантажівки та пасажирського автобуса. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули понад півтора десятка людей, ще 18 отримали травми.

Як повідомляє видання Тime Sofisrael, водій транспортного засобу, який прямував до курортного міста Шарм-ель-Шейх, на трасі "Суец-Тор" не впорався з керуванням мікроавтобусу через погану видимість на дорозі, в результаті чого допустив зіткнення з фурою.

Карта з позначкою, де сталася аварія

Як у коментарі виданню повідомив один з тутешніх чиновників, постраждалих в результаті аварії госпіталізували до лікарні загального профілю, розташованої у столиці Синая — місті Ель-Тур.

Наслідки ДТП в Єгипті

Офіційних даних щодо кількості загиблих в результаті автопригоди людей єгипетська влада поки що не розголошує. За попередніми даними в результаті зіткнення ватажного автомобілю та мікроавтобусу трагічно загинули 16 осіб, ще 18 — травмовані.

Ймовіно водій не впорався з керуванням черех погану видимість на дорозі

Обставини та факти автопригоди з'ясовуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Єгипті під час поїздки з Шарм-ель-Шейху перекинувся пасажирський автобус. В результаті автопригоди 12 осіб загинули, ще 28 — потрапили до лікарні у тяжкому стані.