Руйнівний циклон накрив Мадагаскар: будівлі зносить та топить, є жертви (фото та відео)

Острів вже постраждав від шторму минулого місяця, а новий циклон завдав лише нових руйнувань.

Потужний тропічний циклон "Батсірай" накрив африканську острівну державу Мадагаскар, він приніс рясні опади та викликав масштабні руйнування.

Про це повідомляє France 24.

Повідомляється, що найбільше постраждав округ Мананзарі, де швидкість вітру досягала 165 км/год (46 м/с), а місцями фіксувалися і пориви до 235 км/год (65,2 м/с).

Спостерігачі повідомили про значні руйнування. За останніми даними, влада евакуювала із зони стихійного лиха майже 48 тисяч людей.

Також відомо, що жертвами негоди стали щонайменше 6 людей.

Мадагаскар дуже постраждав від шторму Ана, який накрив країну наприкінці минулого місяця. Тоді збитки завдали майну близько 131 тисячі осіб, а загинуло близько 60 осіб. Наслідки його удару досі не були ліквідовані повною мірою.

Новий циклон лише посилив ситуацію в країні, викликавши перебої не тільки з електрикою, але і з поставками чистої води. За оцінками ООН від "Батісраю" постраждати можуть майже 600 тисяч людей, а кількість евакуйованих із небезпечних регіонів громадян може досягти 150 тисяч.

Як повідомлялося раніше, біля берегів Нігерії напередодні прогримів потужний вибух на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit, який міг перевозити до 2 мільйонів барелів нафти. Весь екіпаж вважається зниклим безвісти.