Як підстригти собаці кігті в домашніх умовах: прості поради

Як привчити песика до підстригання кігтів у домашніх умовах

Більшість собак не дуже люблять стригти кігті, тому господарям часто доводиться звертатися до ветеринара, аби той допоміг у вирішенні проблеми, адже обійтися без такої важливої процедури ніяк.

Довгі пазурі у тварини можуть завдати їй чималу кількість проблем, а іноді й сильний біль, тому експерти радять робити песикам манікюр регулярно, — пише портал Vidpoviday.com.

Для чого стригти кігті собакам?

Переважну більшість часу домашні улюбленці проводять на м'яких диванах або слизьких паркетах, тому пазурі не сточуються та досить швидко ростуть. Якщо за ними не доглядати, то у песиків можуть з`явитися незручності при ходьбі та виникатиме біль. Ба більше, відрослі кігті можуть навіть врости у м'яку поверхню лапки та викликати запалення. Лікарі радять проводити процедуру на регулярній основі.

Як привчити песика стригти пазурі?

Насправді це не так важко, як може здатися, на перший погляд. Головна задача господаря — переконати тварину в тому, що у момент підстригання вона повинна поводитися спокійно. Загалом вся процедура займе не більше кількох хвилин і ніхто від неї не постраждає.

Для того, щоб навчити пухнастого сидіти спокійно, дайте йому звикнути до ножиць, розглянути їх. Починати краще з одного кігтика на день і коли песик ще навіть не встигне усвідомити, що ви робите, швидко клацніть спеціальними ножицями у потрібному місті. Після цього Друга краще похвалити та дати йому якийсь маленький смаколик. Поступово собака звикне до цих маніпуляцій і дасть вам змогу зрізати зайве на всіх лапках.

Чим раніше господар почне привчати цуценя до стрижки пазурів, тим спокійніше він переноситиме процедуру у дорослому віці.

Як правильно стригти кігті собаці

Під кожним кігтиком є кровоносна судина, яка схожа на рожеву трубочку. На світлих пазурах її видно краще. Якщо кіготь чорний, господарю варто починати стрижку з невеликих шматочків, або довіритися своєму досвіду.

Візьміть собачу лапу в руку. Міцно, але не жорстко тримайте. Захопіть кінчик кігтя спеціальними кусачками і відстригайте його одним натисканням. Якщо тварина не нервується, продовжуйте, якщо ж веде себе неприступно — краще перенесіть процедуру на пізніше. Не переймайтеся, поступово песик звикне до цих маніпуляцій і охоче дозволятиме стригти пазурі.

Детальна існтрукція по зрізанню кігтиків у собаки

Якщо ж правильно відрізати не вдалося і пішла кров, варто мати під рукою якийсь кровоспинний засіб. Тут може підійти навіть кукурудзяний крохмаль, борошно або дитяча присипка.

Як часто стригти пазурі собаці

Частота стрижки зазвичай залежить від активності тварини та від поверхонь, на яких вона проводить більше часу. Якщо песик ходить виключно по плитці або паркеті, пазурі відростатимуть швидко. Головне — це систематичність, адже кровоносна судина, яка розташована в середині кігтя має здатність рости разом із ним. Чим частіше ви підстригатиме кігті собаці, тим меншою вона буде і, відповідно, меншим буде ризик ймовірного травмування лапок тварини.

Саме тому так важливо стригти пазурі постійно, аби судина не встигала виростати.

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