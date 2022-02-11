Как подстричь собаке когти в домашних условиях: простые советы

Как приучить собачку к подстриганию когтей в домашних условиях

Большинство собак не очень любят стричь когти, поэтому хозяевам часто приходится обращаться к ветеринару, чтобы тот помог в решении проблемы, ведь обойтись без столь важной процедуры никак.

Длинные когти у животного могут причинить ему немалое количество проблем, а иногда и сильную боль, поэтому эксперты советуют делать песикам маникюр регулярно, — пишет портал Vidpoviday.com.

Зачем стричь когти собакам?

Подавляющее большинство времени домашние питомцы проводят на мягких диванах или скользких паркетах, поэтому когти не стачиваются и довольно быстро растут. Если за ними не ухаживать, то у собачек могут появиться неудобства при ходьбе и даже боль. Более того, отросшие когти могут даже врастать в мягкую поверхность лапок и вызвать воспаление. Врачи советуют проводить процедуру на регулярной основе.

Как приучить собачку стричь когти?

На самом деле это не так тяжело, как может показаться, на первый взгляд. Главная задача хозяина — убедить животное в том, что в момент стрижки оно должно вести себя спокойно. В общем, вся процедура займет не более нескольких минут и никто от нее не пострадает.

Для того чтобы научить пушистого сидеть спокойно, дайте ему привыкнуть к ножницам, рассмотреть их. Начинать лучше с одного коготка в день и когда собачка еще даже не успеет осознать, что вы делаете, быстро щелкните специальными ножницами в нужном месте. После этого Друга лучше похвалить и дать ему какую-нибудь маленькую вкусняшку. Постепенно собака привыкнет к этим манипуляциям и позволит срезать лишнее на всех лапках. Чем раньше хозяин начнет приучать щенка к стрижке когтей, тем спокойнее он будет переносить процедуру во взрослом возрасте.

Как правильно стричь когти собаке

Под каждым коготком имеется кровеносный сосуд, похожий на розовую трубочку. На светлых когтях его видно лучше. Если коготь черный, хозяину следует начинать стрижку с небольших кусочков или довериться своему опыту.

Возьмите собачью лапу в руку. Крепко, но не жестко держите. Захватите кончик когтя специальными кусачками и отстригайте его одним нажатием. Если животное не нервничает, продолжайте, если же ведет себя неприступно – лучше перенесите процедуру на позже. Не беспокойтесь, постепенно собачка привыкнет к этим манипуляциям и охотно будет позволять стричь когти.

Подробная инструкция по срезанию коготков у собаки

Если же правильно отрезать не удалось и пошла кровь, следует иметь под рукой какое-нибудь кровоостанавливающее средство. Здесь может подойти даже кукурузный крахмал, мука или детская присыпка.

Как часто стричь когти собаке

Частота стрижки обычно зависит от активности животного и от поверхностей, на которых она проводит больше времени. Если собачка ходит исключительно по плитке или паркету, когти будут отрастать быстро. Главное — это систематичность, ведь кровеносный сосуд, расположенный в середине когтя, имеет способность расти вместе с ним. Чем чаще вы будете подстригать когти собаке, тем меньше она будет и, соответственно, меньше будет риск вероятного травмирования лапок животного.

Именно поэтому так важно стричь когти постоянно, чтобы сосуд не успевал вырастать и не создавал неудобств питомцу.

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