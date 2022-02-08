Можно ли заводить собаку при аллергии на животных: неожиданный ответ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
Несколько советов, какого питомца лучше выбрать, если у вас есть аллергия
Самое главное, что должен помнить каждый человек, который замечал у себя проявления аллергических реакций после встречи с собакой, это то, что именно этот "побочный эффект" после встречи с лохматым вызывает не его шерсть, как убеждены большинство людей, а особый белок, содержащийся в слюне, моче и даже перхоти животных.
Что нужно знать при выборе нового друга?
Один из главных факторов, провоцирующий у человека проявление аллергии – это линька собаки. В моменты, когда у животного происходит активное изменение волосяного покрова, шелушится и кожа и возникает перхоть. При выборе собаки для аллергика важно обратить внимание на те породы, которые не подвержены сильной линьке или она у них бывает крайне редко.
Вторым опасным фактором считается слюноотделение, ведь слюна также может включать в себя аллерген. Именно по этой причине к списку гипоаллергенных собак точно нельзя отнести таких, как мопс, бульдог, пекинес, мастифы или дог.
Обращать нужно и на размеры будущего питомца, потому что чем больше животное вырастет, тем больше опасных аллергенов будет выделять.
Какую же породу выбрать?
Должны озвучить довольно неприятное известие для любителей собак, имеющих аллергию – гипоаллергенных пород в мире не существует.
Никто из добросовестных заводчиков не возьмет на себя ответственность дать вам гарантию, что ни у кого из членов семьи не возникнет аллергии, ведь все зависит от особенностей организма.
Но не спешите разочаровываться и мечтать о новом друге, ведь мы посоветуем вам несколько особенных собачек, которые смогут ужиться в одной квартире с аллергиком.
- Бедлингтон терьер. Эта собака практически не меняет свою густую мягкую шерсть. Ее нужно стричь только 3-4 раза в год.
- Бишон фризе. Практически не линяет, однако шерсть требует достаточно тщательного и дорогостоящего ухода.
- Китайская хохлатая. Частичное отсутствие шерсти позволяет рекомендовать эту собаку людям с аллергией. Однако, стоит заметить, что за кожей этой породы нужно внимательно ухаживать, чтобы избежать шелушения и перхоти.
- Котон-де-тулеар. Эти маленькие белые собачки почти не линяют и даже не пахнут.
- Ирландский водяной спаниель. Достаточно большие собаки, идеально подходящие для проживания в загородных домах. Шерсть представителей этих пород практически не линяет и не требует особого ухода.
- Кэрри-блю-терьер. Ирландская порода собак, которая практически не меняет шерсть, но ее нужно очень тщательно каждый день вычесывать, чтобы не образовывались колтуны.
- Мальтезе. Маленькие собачки, у которых нет подшерстка, а потому и не линяют. В мире их принято считать гипоаллергенными. Они не пахнут, но им нужны регулярные вычесывания и уход за шерстью.
- Пудель. У представителей этой породы шерсть линяет очень слабо. Рекомендуется ежемесячно стричь собаку, еженедельно купать и вычесывать раз в 1-2 дня с помощью специальных расчесок.
- Шнауцеры. Не линяют, но им требуется регулярный тримминг и ежедневное вычесывание щеткой. Особое внимание нужно уделять бороде и усам.
- Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. У представителей этой породы нет подшерстка, к тому же они не линяют. Но им нужна регулярная стрижка и тримминг.
- Ксолоитцкуинтли. Эта порода практически нет шерсти, поэтому особое внимание должно быть уделено состоянию ее кожи.
- Американский голый терьер. Название этих собачек говорит само за себя: у них нет подшерстка, поэтому не линяют.
- Лаготто-романьоло. Эти животные также практически не меняют шерсть, несмотря на ее кудрявость и густоту. Обратите внимание, что их нужно постоянно тримминговать и расчесывать.
- Перуанская голая собака. Представители этих пород принадлежат списку "голых собак". Но, как и другие лысые собаки, она нуждается в особом уходе за кожей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о важнейших причинах ежедневного выгула собаки.
Также напомним, какие породы собак, несмотря на свои большие размеры, считаются самыми добродушными.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-