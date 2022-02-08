Можно ли заводить собаку при аллергии на животных: неожиданный ответ

Несколько советов, какого питомца лучше выбрать, если у вас есть аллергия

Самое главное, что должен помнить каждый человек, который замечал у себя проявления аллергических реакций после встречи с собакой, это то, что именно этот "побочный эффект" после встречи с лохматым вызывает не его шерсть, как убеждены большинство людей, а особый белок, содержащийся в слюне, моче и даже перхоти животных.

Что нужно знать при выборе нового друга?

Один из главных факторов, провоцирующий у человека проявление аллергии – это линька собаки. В моменты, когда у животного происходит активное изменение волосяного покрова, шелушится и кожа и возникает перхоть. При выборе собаки для аллергика важно обратить внимание на те породы, которые не подвержены сильной линьке или она у них бывает крайне редко.

Вторым опасным фактором считается слюноотделение, ведь слюна также может включать в себя аллерген. Именно по этой причине к списку гипоаллергенных собак точно нельзя отнести таких, как мопс, бульдог, пекинес, мастифы или дог.

Обращать нужно и на размеры будущего питомца, потому что чем больше животное вырастет, тем больше опасных аллергенов будет выделять.

Какую же породу выбрать?

Должны озвучить довольно неприятное известие для любителей собак, имеющих аллергию – гипоаллергенных пород в мире не существует.

Никто из добросовестных заводчиков не возьмет на себя ответственность дать вам гарантию, что ни у кого из членов семьи не возникнет аллергии, ведь все зависит от особенностей организма.

Но не спешите разочаровываться и мечтать о новом друге, ведь мы посоветуем вам несколько особенных собачек, которые смогут ужиться в одной квартире с аллергиком.

Бедлингтон терьер. Эта собака практически не меняет свою густую мягкую шерсть. Ее нужно стричь только 3-4 раза в год.

Эта собака практически не меняет свою густую мягкую шерсть. Ее нужно стричь только 3-4 раза в год. Бишон фризе. Практически не линяет, однако шерсть требует достаточно тщательного и дорогостоящего ухода.

Практически не линяет, однако шерсть требует достаточно тщательного и дорогостоящего ухода. Китайская хохлатая. Частичное отсутствие шерсти позволяет рекомендовать эту собаку людям с аллергией. Однако, стоит заметить, что за кожей этой породы нужно внимательно ухаживать, чтобы избежать шелушения и перхоти.

Частичное отсутствие шерсти позволяет рекомендовать эту собаку людям с аллергией. Однако, стоит заметить, что за кожей этой породы нужно внимательно ухаживать, чтобы избежать шелушения и перхоти. Котон-де-тулеар. Эти маленькие белые собачки почти не линяют и даже не пахнут.

Эти маленькие белые собачки почти не линяют и даже не пахнут. Ирландский водяной спаниель. Достаточно большие собаки, идеально подходящие для проживания в загородных домах. Шерсть представителей этих пород практически не линяет и не требует особого ухода.

Достаточно большие собаки, идеально подходящие для проживания в загородных домах. Шерсть представителей этих пород практически не линяет и не требует особого ухода. Кэрри-блю-терьер . Ирландская порода собак, которая практически не меняет шерсть, но ее нужно очень тщательно каждый день вычесывать, чтобы не образовывались колтуны.

. Ирландская порода собак, которая практически не меняет шерсть, но ее нужно очень тщательно каждый день вычесывать, чтобы не образовывались колтуны. Мальтезе. Маленькие собачки, у которых нет подшерстка, а потому и не линяют. В мире их принято считать гипоаллергенными. Они не пахнут, но им нужны регулярные вычесывания и уход за шерстью.

Маленькие собачки, у которых нет подшерстка, а потому и не линяют. В мире их принято считать гипоаллергенными. Они не пахнут, но им нужны регулярные вычесывания и уход за шерстью. Пудель. У представителей этой породы шерсть линяет очень слабо. Рекомендуется ежемесячно стричь собаку, еженедельно купать и вычесывать раз в 1-2 дня с помощью специальных расчесок.

У представителей этой породы шерсть линяет очень слабо. Рекомендуется ежемесячно стричь собаку, еженедельно купать и вычесывать раз в 1-2 дня с помощью специальных расчесок. Шнауцеры. Не линяют, но им требуется регулярный тримминг и ежедневное вычесывание щеткой. Особое внимание нужно уделять бороде и усам.

Не линяют, но им требуется регулярный тримминг и ежедневное вычесывание щеткой. Особое внимание нужно уделять бороде и усам. Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер . У представителей этой породы нет подшерстка, к тому же они не линяют. Но им нужна регулярная стрижка и тримминг.

. У представителей этой породы нет подшерстка, к тому же они не линяют. Но им нужна регулярная стрижка и тримминг. Ксолоитцкуинтли. Эта порода практически нет шерсти, поэтому особое внимание должно быть уделено состоянию ее кожи.

Эта порода практически нет шерсти, поэтому особое внимание должно быть уделено состоянию ее кожи. Американский голый терьер. Название этих собачек говорит само за себя: у них нет подшерстка, поэтому не линяют.

Название этих собачек говорит само за себя: у них нет подшерстка, поэтому не линяют. Лаготто-романьоло. Эти животные также практически не меняют шерсть, несмотря на ее кудрявость и густоту. Обратите внимание, что их нужно постоянно тримминговать и расчесывать.

Эти животные также практически не меняют шерсть, несмотря на ее кудрявость и густоту. Обратите внимание, что их нужно постоянно тримминговать и расчесывать. Перуанская голая собака. Представители этих пород принадлежат списку "голых собак". Но, как и другие лысые собаки, она нуждается в особом уходе за кожей.

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