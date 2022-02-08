Укр

Можно ли заводить собаку при аллергии на животных: неожиданный ответ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Какие породы не вызывают аллергию Новость обновлена 08 февраля 2022, 10:24
Какие породы не вызывают аллергию

Несколько советов, какого питомца лучше выбрать, если у вас есть аллергия

Самое главное, что должен помнить каждый человек, который замечал у себя проявления аллергических реакций после встречи с собакой, это то, что именно этот "побочный эффект" после встречи с лохматым вызывает не его шерсть, как убеждены большинство людей, а особый белок, содержащийся в слюне, моче и даже перхоти животных.

Что нужно знать при выборе нового друга?

Один из главных факторов, провоцирующий у человека проявление аллергии – это линька собаки. В моменты, когда у животного происходит активное изменение волосяного покрова, шелушится и кожа и возникает перхоть. При выборе собаки для аллергика важно обратить внимание на те породы, которые не подвержены сильной линьке или она у них бывает крайне редко.

Вторым опасным фактором считается слюноотделение, ведь слюна также может включать в себя аллерген. Именно по этой причине к списку гипоаллергенных собак точно нельзя отнести таких, как мопс, бульдог, пекинес, мастифы или дог.

Обращать нужно и на размеры будущего питомца, потому что чем больше животное вырастет, тем больше опасных аллергенов будет выделять.

Какую же породу выбрать?

Должны озвучить довольно неприятное известие для любителей собак, имеющих аллергию – гипоаллергенных пород в мире не существует.

Никто из добросовестных заводчиков не возьмет на себя ответственность дать вам гарантию, что ни у кого из членов семьи не возникнет аллергии, ведь все зависит от особенностей организма.

Но не спешите разочаровываться и мечтать о новом друге, ведь мы посоветуем вам несколько особенных собачек, которые смогут ужиться в одной квартире с аллергиком.

  • Бедлингтон терьер. Эта собака практически не меняет свою густую мягкую шерсть. Ее нужно стричь только 3-4 раза в год.
  • Бишон фризе. Практически не линяет, однако шерсть требует достаточно тщательного и дорогостоящего ухода.
  • Китайская хохлатая. Частичное отсутствие шерсти позволяет рекомендовать эту собаку людям с аллергией. Однако, стоит заметить, что за кожей этой породы нужно внимательно ухаживать, чтобы избежать шелушения и перхоти.
  • Котон-де-тулеар. Эти маленькие белые собачки почти не линяют и даже не пахнут.
  • Ирландский водяной спаниель. Достаточно большие собаки, идеально подходящие для проживания в загородных домах. Шерсть представителей этих пород практически не линяет и не требует особого ухода.
  • Кэрри-блю-терьер. Ирландская порода собак, которая практически не меняет шерсть, но ее нужно очень тщательно каждый день вычесывать, чтобы не образовывались колтуны.
  • Мальтезе. Маленькие собачки, у которых нет подшерстка, а потому и не линяют. В мире их принято считать гипоаллергенными. Они не пахнут, но им нужны регулярные вычесывания и уход за шерстью.
  • Пудель. У представителей этой породы шерсть линяет очень слабо. Рекомендуется ежемесячно стричь собаку, еженедельно купать и вычесывать раз в 1-2 дня с помощью специальных расчесок.
  • Шнауцеры. Не линяют, но им требуется регулярный тримминг и ежедневное вычесывание щеткой. Особое внимание нужно уделять бороде и усам.
  • Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. У представителей этой породы нет подшерстка, к тому же они не линяют. Но им нужна регулярная стрижка и тримминг.
  • Ксолоитцкуинтли. Эта порода практически нет шерсти, поэтому особое внимание должно быть уделено состоянию ее кожи.
  • Американский голый терьер. Название этих собачек говорит само за себя: у них нет подшерстка, поэтому не линяют.
  • Лаготто-романьоло. Эти животные также практически не меняют шерсть, несмотря на ее кудрявость и густоту. Обратите внимание, что их нужно постоянно тримминговать и расчесывать.
  • Перуанская голая собака. Представители этих пород принадлежат списку "голых собак". Но, как и другие лысые собаки, она нуждается в особом уходе за кожей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важнейших причинах ежедневного выгула собаки.

Также напомним, какие породы собак, несмотря на свои большие размеры, считаются самыми добродушными.

Теги:
#Аллергия #Собака #Порода #Домашний любимец
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Политика
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Категория
Россия завершает подготовку ударной группировки
Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России
Дата публикации
Категория
Борщ тоже оказался в списке
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Категория
Чернигов себя в обиду не даст
Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022