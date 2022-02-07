Пять причин ежедневно выгуливать собаку

Прогулки помогут не только вашему питомцу, но и вам

Завести собаку — это только половина дела. Еще нужно обеспечить животному должный уход, вкусную еду и, конечно же, полное понимание. К тому же владельцу собаки сразу стоит привыкнуть к необходимости частых прогулок со своим питомцем.

По информации портала My Animals, лучше всего выгуливать собаку ежедневно, ведь на это существует сразу несколько причин.

Хорошая физическая нагрузка

Собаки, особенно живущие в квартирах, получают не слишком много физических нагрузок по причине ограниченного пространства. Тем не менее активность им куда-то нужно выплескивать, что и происходит во время прогулок. Если выходить с питомцем на улицу ежедневно, будьте уверены — собака вряд ли умудрится набрать лишние кило, что привели бы к хроническим заболеваниям. Также у собаки будут в порядке мышцы и суставы.

Умственные упражнения

Также собаку дополнительно можно научить приносить поводок

Прогулка в окрестностях дома помогает собаке лучше ориентироваться в пространстве с помощью нюха. Поэтому не стоит собаку постоянно одергивать, если она хочет что-то обнюхать — если, конечно, вы не уверены, что животное находится в опасности. При этом рекомендуется изредка изменять обратный маршрут — чтобы собака смогла получить больше информации для "изучения".

Социализация питомца

Несмотря на распространенное мнение о дружелюбности собак, есть и те особи, которые весьма стеснительны. Однако если ежедневно выводить пса на улицу, он начнет привыкать к обилию запахов, людей и других животных. Это укрепит его социальные привычки.

Читайте также: Категория Lifestyle Что кладут в аптечку для собак: рекомендации В случае опасности — животное лучше показать ветеринару.

Укрепление уверенности

Собака может беспрекословно любить хозяина, но она все равно нуждается в подтверждении каких-то базовых ожиданий и в свою сторону. Её нужды в плане еды, воды и крыши над головой также дополняются необходимостью проявлять активность и играть. Ежедневные прогулки помогают питомцу заполнить нишу последнего требования. Это, в свою очередь, делает собаку более счастливой и спокойной.

Укрепление отношений между хозяином и псом

Собаки души не чают в людях

Разумеется, ежедневный контакт с питомцем в одном доме или квартире является нормой. Однако время, проведенное вместе во время прогулки, является особенным. Это помогает питомцам лучше проникнуться чувствами к "своему" человеку и быть более лояльными и послушными.

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