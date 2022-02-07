П’ять причин щодня вигулювати собаку

Прогулянки допоможуть не тільки вашому улюбленцю, але й вам

Завести собаку — це лише половина справи. Ще потрібно забезпечити тварині належний догляд, смачну їжу і, звичайно, повне розуміння. До того ж власнику собаки відразу варто звикнути до необхідності частих прогулянок зі своїм улюбленцем.

За інформацією порталу My Animals, краще за все вигулювати собаку щодня, адже на це існує одразу кілька причин.

Хороше фізичне навантаження

Собаки, що особливо живуть у квартирах, отримують не дуже багато фізичних навантажень через обмежений простір. Проте активність їм кудись потрібно виплескувати, що і відбувається під час прогулянок. Якщо виходити з улюбленцем на вулицю щодня, будьте впевнені — собака навряд зможе набрати зайві кіло, що призвели б до хронічних захворювань. Також у собаки будуть у порядку м’язи та суглоби.

Розумові вправи

Також собаку додатково можна навчити приносити повідець

Прогулянка в околицях будинку допомагає собаці краще орієнтуватися в просторі за допомогою нюху. Тому не варто собаку постійно смикати, якщо вона хоче щось обнюхати — якщо ви, звичайно, не переконані, що тварина перебуває в небезпеці. При цьому рекомендується зрідка змінювати зворотний маршрут — щоб собака змогла отримати більше інформації для "вивчення".

Соціалізація улюбленця

Попри поширену думку про дружелюбність собак, є серед них і досить сором'язливі особи. Однак якщо щодня виводити пса на вулицю, він почне звикати до великої кількості запахів, людей та інших тварин. Це зміцнить його соціальні звички.

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Зміцнення впевненості

Собака може беззаперечно любити господаря, але вона все одно потребує підтвердження якихось базових очікувань і у свій бік. Її потреби в плані їжі, води та даху над головою також доповнюються необхідністю виявляти активність та грати. Щоденні прогулянки допомагають вихованцю заповнити нішу останньої вимоги. Це, в свою чергу, робить собаку щасливішою і спокійнішою.

Зміцнення відносин між господарем та псом

Собаки душі не чують у людях

Зрозуміло, щоденний контакт із домашнім улюбленцем в одному будинку чи квартирі є нормою. Проте час, проведений разом під час прогулянки, є особливим. Це допомагає собакам краще перейнятися почуттями до "своєї" людини і бути більш лояльними та слухняними.

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