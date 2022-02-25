За кордоном відбуваються акції солідарності з Україною, яку атакували російські війська

Серед учасників акцій – як наші колишні співвітчизники, і етнічне населення.

У четвер, 24 лютого, у Німеччині та інших країнах світу відбулися акції солідарності з Україною, на яку віроломно напала Російська Федерація.

Зокрема, на мітинг у Нюрнберзі спонтанно вийшло щонайменше 3 тисячі людей. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці колишня мешканка України, яка давно проживає в Німеччині, Олена Самарська. На саморобних плакатах його учасників були вимоги до Путіна зупинити військові дії в Україні та слова підтримки українському народу.

Жителі Нюрнберга вийшли підтримати Україну

Як пишуть його учасники, організували акцію кілька політичних партій.

Сюди приходили цілими сім’ями, із друзями та колегами.

Жителі Нюрнберга вийшли підтримати Україну

Відзначається велика кількість молоді. Акції готуються продовжити найближчої суботи о 14:00.

Варто нагадати важливий історичний факт: саме в Нюрнберзі 1 жовтня 1946 був проголошений вирок Міжнародного військового трибуналу, який засудив головних військових злочинців, які розв’язали Другу Світову війну.

Численні мітинги на підтримку України відбулися також у польському місті Лодзь. Тут небайдужі громадяни збиралися біля пам’ятника Тадеушу Костюшку на майдані Свободи.

Акція пройшла біля монументу Тадеушу Костюшку

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ізраїлі громадяни РФ спалюють свої паспорти як протест проти військових дій Російської Федерації в Україні.